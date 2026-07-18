Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Ozan Özder, Narkotik Şubesi'nin 17 Temmuz'da aldığı bilgi üzerine zanlının Lefkoşa'da uyuşturucu madde tasarruf edip sattığı yönünde çalışma başlatıldığını söyledi.

Polis, aynı gün Ortaköy'de araçla seyir halinde tespit edilen zanlının, polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştığını ancak makul güç kullanılarak etkisiz hale getirilip tutuklandığını belirtti.

Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını ifade eden polis, ardından zanlının ikametgahında yapılan aramada yatak odasında vakumlu paketler içerisinde toplam 3 kilo 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlının verdiği gönüllü ifadede, söz konusu uyuşturucuyu 15 Temmuz'da başka bir şahsın yönlendirmesiyle teslim aldığını itiraf ettiğini aktardı. Ayrıca zanlının, 7 Temmuz'da yine aynı kişinin yönlendirmesiyle temin ettiği 89 gram hintkeneviri türü uyuşturucunun 5 gramını kullandığını, kalan 84 gramını ise Lefkoşa'nın çeşitli noktalarına bıraktığını beyan ettiğini söyledi.

Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı'na, muhafaza paketlerinin ise Polis Genel Müdürlüğü Parmak İzi Şubesi'ne gönderileceğini ifade etti. Aranan şahıslar, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.