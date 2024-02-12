Akbaba’nın Kahramanmaraş'taki ailesinin evine taziye ziyaretinde bulunan Tatar, aileye üzüntüsünü ifade ederek, başsağlığı diledi.

Ziyaret esnasında Elif Akbaba’nın kardeşi ve eniştesi söz alarak, Elif Akbaba ve çocukları İlknur ile Arda Akbaba’nın Şubat tatili için Kıbrıs'tan Kahramanmaraş’a geldiğini ve 6 Şubat günü depremde içinde bulundukları binanın yıkıldığını anlattı.

Elif Akbaba’nın kardeşi, anne babalarının da aynı binada hayatını kaybettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Kahramanmaraş’ın kurtuluşu yıl dönümü töreni ve fahri doktora unvanı takdimi için Kahramanmaraş’a geldiğini ve buradayken kendilerini de ziyaret etmek istediğini ifade etti.

Tatar, KKTC ve Türkiye'nin iki ayrı devlet olmalarına rağmen bir bütün olduğunu vurgulayarak, 1974 sonrası Kıbrıs'a yerleşen nüfusa dikkat çekti.

Tatar, depremde yaşamını yitiren anne ve çocuklarına Allah’tan rahmet, tüm ailesine sabırlar diledi.