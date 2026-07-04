Zümrütköy, Kumyalı ve Yenierenköy'de yaşamını yitiren üç kişinin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsilerin ardından kesinlik kazanacağı bildirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Zümrütköy'de sakin 54 yaşındaki Derviş Dallı, 3 Temmuz saat 19.00 sıralarında ikametgahında aniden rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Dallı kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Aynı gün saat 21.00 sıralarında ise Kumyalı'da yaşayan 77 yaşındaki Frances Kathleen Kwhite da evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Bir diğer olay ise 4 Temmuz saat 01.00 sıralarında Yenierenköy'de meydana geldi. 56 yaşındaki Akan Hasapoğlu, evinde aniden rahatsızlanmasının ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Her üç kişinin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan ilk fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadığı belirtildi. Polis, ölüm nedenlerinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceğini açıklarken, olaylarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü bildirdi.