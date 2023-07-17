Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Avusturya’da ikinci olan Kıbrıslı Türk Bisikletçi Emre Kaplan ile Türkiye’yi Makedonya’da düzenlenecek Ohrid International Swimming Marathon organizasyonunda 25 kilometrede temsil etme hakkı kazanan Kıbrıslı Türk yüzücü Doğukan Ulaç'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıslı Türk Bisikletçi Kaplan'ı tebrik ettiği paylaşımı şöyle:

“Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu bisikletçisi Emre Kaplan Avusturya'nın Volksheim Neusiedl kentinde düzenlenen uluslararası yarışta Türkiye Milli Takımı'nda yer aldığı yarışta 2. olmuştur. Emre Kaplan'ı elde ettiği başarı nedeniyle kutluyor başarılarının devamını diliyorum.”

ULAÇ'A TEBRİK

Tatar'ın Kıbrıslı Türk yüzücü Ulaç'ı tebrik ettiği paylaşımı ise şöyle:

“Kıbrıslı Türk yüzücü Doğukan Ulaç, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Alanya’da düzenlenen Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışmaları’nda 10 kilometrede 1:49.30'luk derecesi ile birinci olarak Türkiye’yi Makedonya’da düzenlenecek Ohrid International Swimming Marathon organizasyonunda 25 kilometrede temsil etme hakkı kazanmıştır. Doğukan Ulaç’ı elde ettiği başarısı nedeniyle tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.”