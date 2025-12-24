

İskele 'ye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirilen görüşmede, bölgenin sorunları ve ihtiyaçları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, görevde bulunduğu iki aylık süre içerisinde yürütülen çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verdi, görüş alış verişinde bulundu.

Muhtarlarla gerçekleştirilen görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Gençler Birliği Spor Kulübü Lokalinde bölge halkıyla da bir araya gelerek yurttaşlarla sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ayrıca, İskele Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile görüştü. Görüşmede, bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı