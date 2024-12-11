TDP'liler hafta sonu düzenlenen “Dayanışma Yemeği”nde bir araya geldi, yüzlerce TDP’li “iktidar” hedefiyle partilerine destek verirken, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir isim öne çıktı…



YOĞUN KATILIMDA “DAYANIŞMA RUHU”…

Toplumcu Demokrasi Partisi, hafta sonunda Lefkoşa'da düzenlenen “Dayanışma Yemeği”ne TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Genel Sekreter Nevzat Özkunt, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyeleriyle, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TDP Kurucu Başkanlarından Raşit Pertev, Hüseyin Angolemli, eski genel sekreterler, eski milletvekilleri, TDP belediye meclis üyeleri, yüzlerce partili ve sempatizan katıldı. Gecede yoğun katılım olduğu gözlemlenirken, TDP’nin dayanışma ruhu da dikkat çekti.



ÇELER: YENİDEN BİR ARAYA GELDİK…

Gecede konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, TDP’yi ileri götürmenin bir bayrak yarışı olduğunu, tüm olumsuzlara ve bölünmüşlüklere rağmen yeniden bir araya geldiklerini ve o birleşmeyi bütünleşmeyi başardıklarını belirtti ve geceye katılım gösteren herkesin “o ak güvercini” yeniden bir araya getiren kişiler olduğunu vurguladı. Çeler, “Bu toplumun her bireyine yalnız olmadıklarını göstermemiz gerekiyor. Sessiz canlıların da yanında olacağız, şiddet görenin de…” diyerek dayanışma çağrısında bulundu.



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN İSİM…

Gecede TDP kurucularından bir isim ise oldukça dikkat çekti. Gündem Kıbrıs’ın siyasi kulislerden elde ettiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Eski Bakanı, eski Başmüzakereci Raşit Pertev’in 2025 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Toplumcu Demokrasi Partisi Cumhurbaşkanı adayı olacağı öğrenildi. Deneyimli siyasetçi etrafında toplanan TDP’lilerin, Cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlıklara ve çalışmalara başlaması da elde edilen diğer kulis bilgileri arasında bulunuyor.