Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman etkinlikte yaptığı konuşmasına, ‘Çocuklarımız ve sanat için buradayız’ diyerek başladı.

Göreve geldikten sonra sergi açılışlarında ve sanat etkinliklerinde konuşma yapmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erhürman, “‘Sanat konuşsun, siyaset susması gerektiği yeri bilsin’ diye düşünüyorum” dedi.



Cumhurbaşkanı görevine başladıktan kısa bir süre sonra, daha önce hizmet veren Cumhurbaşkanlığı eski binasının, küçük bir müze, kültür ve sanat merkezine dönüştürülmesi için çalışmalara başlandığını anlatan Cumhurbaşkanı Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı eski binasını, geçmişine ve tarihine yakışır bir şekilde, görev yapan Cumhurbaşkanlarını da anmaya hizmet edecek bir müze, bahçesiyle birlikte kültür ve sanat merkezi haline getirme düşüncemiz var. Oranın ambiyansı ve tarihi son derece müsaittir. Bugün bu düşüncenin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Projenin tamamlandığı, kültür ve sanat etkinliklerinin başladığı günlerin de müjdesini inşallah vereceğiz” ifadelerini kullandı.



Sanat Danışmanları Esra Plümer Bardak ve Derya Ulubatlı’ya etkinlikte gösterilen videonun hazırlanmasında ve Dünya Sanat Günü Etkinliği’nin gerçekleştirilmesinden dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erhürman, gençlerin önünün açılması ve gençlere fırsat verilmesi durumunda neler

başarabileceklerinin örnekleri olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığının kültür ve sanat faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erhürman, faaliyetlerin Cumhurbaşkanlığında paylaşılacağını vurguladı.

Sanatın lüks ve eğlence aracı olmadığını, bir toplumun kimliğinin oluşmasında en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erhürman, görev süresi içinde en temel meselelerinden ve görevlerinden biri olarak ele alınacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman konuşmasının devamında şöyle konuştu:

“İyi ki sanat var, ruhlarımız incelebiliyor. İnsan, cins isim değil sıfattır. İnsanı, cins isim değil insan gibi kullanırım. Sanat olmadan, insan olmanın, sanat olmadan kimliksel anlamda toplum ve halk olmanın mümkün olmadığını düşünürüm. Videoda yer verilen sanatçıları izledik. Adamızdaki kültür ve sanat faaliyetlerinin tarihi eskiye dayanır. Çok zor koşullarda bile bu halk, kültür ve sanatla buluşma çabasından asla vazgeçmedi. Çocuklarımıza kültür ve sanatla dolu, kimliklerinin bir parçası olan bir dönem devredeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın konuşmasının ardından Sanat Danışmanları Esra Plümer Bardak ve Derya Ulubatlı, Kültür Sanat Çalışma Biriminin faaliyetleri ve gelecekte planlanan programlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Koordinatörü Mustafa Kofalı’nın, CSO’nun tarihi ve gelecek faaliyetleriyle ilgili sunum yaptığı etkinlikte CSO yaylı Quartet müzik dinletisi sunuldu.

Sanatçı Rüya Taner’in solo piyano dinletisiyle devam eden etkinlikte, KKTC Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi konseri ve gösterisi gerçekleştirildi.