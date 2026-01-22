Toplantıya, farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok gençlik yapılanmasının başkan ve temsilcileri katıldı.
Gençlik ve gençlere yönelik çalışmaların genel çerçevesinin ele alındığı toplantıya; Dijital Kültür Derneği, BAGEP, Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği, Türk Mukavemet Teşkilatı Gençlik Kolları, HASDER, Gençlik Merkezi, Genç Girişimci Kadınlar Derneği, BK-KTÖF, Liberal Demokrasi Hareketi, Genç İş İnsanları Derneği, Kıbrıs Türk Genç Profesyoneller, CTP Gençlik Örgütü, UBP Gençlik Örgütü, HP Gençlik Örgütü, TDP Gençlik Kolları, DP Gençlik Kolları, Gençlik Federasyonu, AB-KTÖF, Kıbrıs Türk Öğrenci Organizasyonu ve Kıbrıs Türk Genç Hekimler Derneği katılım gösterdi.