Bunlar da ilginizi çekebilir

Soruşturma devam ediyor.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastahanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, ana yolun 11-12 kilometreleri arasında, Girne istikametine doğru seyreden Nurullah İskender (E-24) yönetimindeki TPA 028 plakalı salon araç sürücüsünün sola meyilli viraja girdiği esnada aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı.

Erşangil: Asgari ücret kamudaki en düşük maaşa endekslenmeli

Erşangil: Asgari ücret kamudaki en düşük maaşa endekslenmeli

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.