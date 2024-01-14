Girne-Değirmenlik ana yolu üzerinde saat 06.40 sıralarında meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, ana yolun 11-12 kilometreleri arasında, Girne istikametine doğru seyreden Nurullah İskender (E-24) yönetimindeki TPA 028 plakalı salon araç sürücüsünün sola meyilli viraja girdiği esnada aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastahanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
Soruşturma devam ediyor.