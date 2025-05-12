4 gün sürecek festivalde Mabel Matiz, Ceza, Kalben, Duman ve Okan Ersan Quartet Jazz Fusion Electric Band ‘NIBIRU’ konser verecek.

Festival kapsamında birbirinden Müfit Can Saçıntı, Zafer Algöz, Sarp Akkaya, Aydın Sarıoğlu, Nihat Özcan, N. İpek Gökdel, Oğuz Haşlakoğlu, Emre Zeytinoğlu yer aldığı söyleşiler düzenlenecek.

İstanbul Devlet Tiyatroları’na ait “Profesyonel” adlı tiyatro oyunu ile “Böyle Gelmiş Böyle Geçer” isimli oyun da festival süresince sahnelenecek.

DAÜ 27. Bahar Festivali kapsamında sosyal ve kültürel etkinliklerin yan sıra birçok sportif etkinlik de yapılacak.

Konserlere ve tiyatro gösterisine katılım için biletler www.gisekibris.com'da satışa sunuldu. DAÜ öğrencilerinin ve personelin ücretsiz olarak katılabileceği etkinliklere Güzelyurt, Girne, Lefkoşa ve Karpaz bölgelerinden gelmek isteyenler için 14-15-16 Mayıs 2025 tarihlerinde DAÜ’ye otobüs seferleri düzenlenecek. Otobüs biletleri de www.gisekibris.com'da temin edilebilecek.