27 Şubat 2026 Cuma gününe kadar devam edecek olan etkinlikler, akademik bilgilendirmelerden sosyal ve kültürel organizasyonlara uzanan zengin bir programla yeni öğrencilerin hem kampüs yaşamına hem de Gazimağusa ve Kuzey Kıbrıs’taki yaşama uyum süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Oryantasyon Günleri çerçevesinde bilgilendirici çevrim içi seminerler, kampüs ve şehir turları ile sosyal etkinlikler düzenlenecek. Program süresince Öğrenci Gelişim Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü’nde kurulan bilgilendirme masası ise, gün boyu hizmet vererek öğrencilerin sorularını yanıtlayacak ve ihtiyaç duydukları konularda destek sağlayacak.

Çevrim İçi Bilgilendirme Seminerleri Gerçekleştirildi

DAÜ 28. Oryantasyon Günleri kapsamında, öğrencilerin ve ailelerinin üniversite yaşamına uyum süreçlerini desteklemek amacıyla çeşitli çevrim içi bilgilendirme eğitimleri düzenlenmiştir. Oryantasyon programı bu çevrim içi oturumlarla başlamış olup, öğrenciler henüz kampüse gelmeden önce üniversite yaşamına ilişkin temel konularda bilgilendirilmiştir. Çevrim içi seminerler, DAÜ Yabancı Öğrenci Toplulukları Koordinatörü Fetine Bayraktar tarafından gerçekleştirilmiş; program çerçevesinde “Aileler İçin Bilgilendirme Seansları” ve “Öğrenciler İçin Bilgilendirme Seansları” başlıkları altında farklı günlerde toplam dört oturum düzenlenmiştir.

İngilizce Yeterlilik Sınavı İçin Otobüs Servisleri Mevcut

13 Şubat 2026 tarihinde saat 08.00’de gerçekleştirilecek İngilizce Yeterlilik Sınavı’na katılacak öğrenciler için ulaşım desteği sağlanacak. Söz konusu tarihte otobüsler DAÜ-2 Yurdu önünden hareket ederek öğrencilerin sınav alanına güvenli ve zamanında ulaşmalarına imkân tanıyacak.

Gazimağusa Şehir Turu

16 Şubat 2026 Pazartesi günü, 10.00-14.00 saatleri arasında düzenlenecek Gazimağusa Şehir Turu ile öğrencilerin kenti yakından tanımaları hedefleniyor. Tur için otobüsler Aktivite Merkezi önünden hareket edecek olup, öğrenciler şehrin tarihi ve kültürel noktalarını yerinde görme fırsatı bulacak.

Kampüs Turu

18 Şubat 2026 Çarşamba günü, saat 10.00’da gerçekleştirilecek Kampüs Turu kapsamında öğrenciler DAÜ’nün akademik ve sosyal yaşam alanlarını yakından tanıyacak. Tur için otobüsler Aktivite Merkezi önünden hareket edecek. Program çerçevesinde Kütüphane, fakülteler, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı, Sağlık Merkezi, DAÜ Deniz Tesisleri, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi ve Forum DAÜ ziyaret edilecek.

Hoş Geldin Gecesi, Kültürlerarası Buluşma ve Öğrenci Kulüpleri Tanıtımı

20 Şubat 2026 Cuma günü, saat 16.00’da Aktivite Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Hoş Geldin Gecesi” ile öğrenciler farklı kültürlerden arkadaşlarıyla bir araya gelecek. Kültürlerarası buluşma kapsamında öğrenci kulüpleri de tanıtılacak ve öğrenciler sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler hakkında bilgi edinme fırsatı yakalayacak.

Deneyim Paylaşım Buluşması ve Film Gösterimi

27 Şubat 2026 Cuma günü saat 16.00’da Aktivite Merkezi’nde düzenlenecek “Deneyim Paylaşım Buluşması ve Film Gösterimi” etkinliği ile öğrencilerin çok kültürlü kampüs ortamında etkileşimlerini artırmaları amaçlanmaktadır. Etkinlik kapsamında öğrenciler kendi deneyimlerini paylaşma fırsatı bulacak, sosyal bir ortamda bir araya gelerek film gösterimi eşliğinde keyifli vakit geçireceklerdir.

Oryantasyon Programı Komite Başkanı ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu yaptığı açıklamada, uluslararası oryantasyon programı ile öğrencilerin üniversiteyi, kampüsü ve Kuzey Kıbrıs’taki yaşamı yakından tanımalarının amaçlandığını belirterek, güçlü ve bilinçli bir başlangıcın önemine dikkat çekti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise DAÜ’nün 105 farklı ülkeden yaklaşık 15 bin öğrenciye ve 35 farklı ülkeden 1000’i aşkın akademisyene ev sahipliği yapan, uluslararası sıralamalarda önemli başarılara imza atmış köklü bir devlet üniversitesi olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, 45 yıllık geçmişe sahip DAÜ’nün bilgi, bilim, bilgelik ve gelecek vizyonuyla eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederek, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerde de aktif rol almalarının önemine dikkat çekti ve tüm öğrencilere başarılı bir üniversite hayatı diledi.