Söz konusu törene; DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Ozan Gülcan, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Jale Yüzügülen ile Yrd. Doç. Dr. Emine Dilek Özyılmaz, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve müzik dinletisinin ardından 2024 – 2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Pharm-D program birincisi Etini Etido Useh ve M-Pharm program birincisi Sahar Waked tarafından gerçekleştirilen konuşmalar ile devam etti. Konuşmaların ardından program birincilerine DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk tarafından hediyeleri takdim edildi.

“Bu Gurur Tablosu Hepimizindir”

DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülcan, gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, “Bugün bizler için gurur verici bir gün. 35 yeni mezun adayı öğrencimiz, düzenleyeceğimiz törenle mesleklerine bağlılıklarını ifade ederek profesyonel hayatlarına adım atacaklardır. Bu gurur tablosu hepimizindir!” diyerek, mezunların başarılarına duyduğu inancı paylaştı. Fakültenin akademik ve bilimsel başarısına da vurgu yapan Prof. Dr. Gülcan, “Kurulduğu günden bugüne 1100'ün üzerinde mezunuyla, sahip olduğu akademik kadrosuyla, bilimsel indekslerde yer alan binin üzerinde araştırma makalesiyle, sahip olduğu alt-yapı olanaklarıyla ve verdiği eğitimin kalitesiyle sadece adamızın en iyi olanaklara sahip eczacılık fakültesine değil aynı zamanda modern çağın gerekliliklerini yerine getiren bir kuruma sahibiz.”dedi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’tan Tebrik Mesajı

Törene yoğun programı nedeniyle katılamayan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, gönderdiği mesaj ile mezun öğrencileri, ailelerini ve akademik personeli tebrik etti. Prof. Dr. Kılıç, "Eczacılık Fakültemiz, eczacılık mesleğinin evrensel kriterlerine uygun, topluma faydalı ve etik değerlere bağlı bireyler yetiştirmeyi vizyon edinmiştir. Mezunlar, bugün meslek yeminlerini ederek yeni hayatlarına adım atıyorlar." ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Kılıç, mezunların sağlık danışmanlığı hizmetini verebilecek, uluslararası donanıma sahip eczacılar ve bilim insanları olarak yetiştirildiklerini belirterek, bu mesleği yerine getirmenin insan sevgisi, özveri ve teknik bilgi gerektirdiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Kılıç, mezun öğrencilerin DAÜ'nün gönüllü elçileri olarak büyük başarılara imza atacağına olan inancını dile getirerek, "Yolunuz açık, şansınız bol, başarı ve mutluluğunuz daim olsun" temennisinde bulundu.

“Eczacılık, İnsan Hayatına Hizmet Eden Önemli Bir Görevdir”

Ardından konuşma gerçekleştiren DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, bir doktor olarak eczacılık mesleğine adım atacak öğrencilerle benzer duyguları yaşadığını belirtti. Dr. Özcenk, "Bugün hayatınızın çok önemli bir dönüm noktasına tanıklık etmek için buradayız. DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları olarak yıllardır sürdürdüğünüz azimli çalışmaların sonucunda artık mesleki hayata adım atmaya hazırsınız. Hepinizi gönülden tebrik ediyorum," diyerek, öğrencilerin bu önemli gününü kutladı. Eczacılığın insan hayatına hizmet eden önemli bir görev olduğunu vurgulayan Dr. Özcenk, "Bir eczacı olarak topluma katkınız büyük olacak. DAÜ’nün verdiği eğitimin mesleki hayatınıza ışık tutmasını temenni ediyorum." ifadeleriyle mezunlara ve ailelerine başarılar diledi.

Tören, mezun öğrencilere yemin belgelerinin takdim edilmesi ve öğrencilerin yeminlerini okuması ile sona erdi.

