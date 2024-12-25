DAÜ’den yapılan açıklamada, Ankara'da TDK merkezinde gerçekleştirilen toplantı sonucunda Yönetim Kurulu’nun kararıyla Pehlivan’ın bu göreve seçilmesinin gurur kaynağı olduğu vurgulanarak, görevinde başarı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, TDK Haberleşme Üyelerinin, Türk dilinin gelişimine ve korunmasına katkı sağlayan, dil araştırmaları yapan ve Türk kültürünü tanıtan kişilerden oluştuğu kaydedildi. Açıklamada, üyelerin ulusal ve uluslararası alanda tanınan, Türkçe konuşan ülkelerde ve Türk dilinin yaygın olduğu bölgelerde önemli çalışmalara imza atmış bilim insanları ve uzmanlar arasından seçildiği de ifade edildi.