KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre Bengihan, bakanlıklar ve müstakil dairelerin Teknik Kurullarında yetkili sendikaların temsiliyetinin belirlenmesine yönelik Sendikalar Mukayyitliği tarafından yapılan çalışma sonu KTAMS’ın çoğunluğu sağlayarak “yetkili sendika” statüsünü kazandığı yerleri paylaştı.

Buna göre KTAMS; Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mahkemeler, Başsavcılık, Sayıştay Başkanlığı, Yüksek Yönetim Denetçisi, Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Kalkınma Bankası, Merkez Bankası, Kıbrıs Vakıflar Bankası, Türk Ajansı Kıbrıs, Yayın Yüksek Kurulu, Lefke Avrupa Üniversitesi, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nde yetkili sendika oldu.

Bengihan, sendikaya duydukları güven ve verdikleri destek için tüm üyelere teşekkür ederek, çalışanların haklarını korumak ve geliştirmek adına kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.