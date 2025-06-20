Anlaşmaya, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Bolonya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Giovanni Molari imza koyarken, törende Bolonya Üniversitesi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Raffaella Campaner, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba ve “Comparative Legal Systems” Programı Direktörü Prof. Dr. Fabiana Mattioli de hazır bulundu.

İki kurum arasındaki anlaşma çerçevesinde, 2017 yılından bu yana devam eden “Comparative Legal Systems / Karşılaştırmalı Hukuk Sistemleri” Yüksek Lisans Programı mezunlarına, DAÜ ve Bolonya Üniversitesi tarafından ortak diploma veriliyor. Söz konusu iş birliği, lisans ve yüksek lisans seviyesinde öğrenci değişimini, Bolonya Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyenlerinin DAÜ’deki programlarda ders vermelerini ve ortak akademik projeler geliştirilmesini de kapsıyor.

Yeni İş Birliği Alanları Belirlendi

Bolonya Üniversitesi’nde gerçekleşen görüşme ve imza töreni, DAÜ ile Bolonya Üniversitesi arasındaki ilişkilere yeni bir boyut kazandırarak, gelecekte gerçekleştirilecek çok yönlü akademik iş birliklerine zemin hazırladı. Söz konusu görüşmede, lisans ve lisansüstü seviyede yeni ortak programların hayata geçirilmesi, öğrenci değişiminin hukuk dışındaki disiplinleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, ayrıca ortak konferans, sempozyum ve yaz okulları düzenlenmesi yönünde kararlar alındı.

Bolonya Hukuk Fakültesi Akademisyenleri DAÜ’de Ders Verecek

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Bolonya Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği temaslar kapsamında, Bolonya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Federico Casolari ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, açılması planlanan “Fikri Mülkiyet, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku”, “Hukuk ve Yapay Zeka” gibi yeni yüksek lisans programlarına dair detaylar konuşuldu. Ayrıca 2025–2026 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde eğitime başlayacak olan Hukuk İngilizce Lisans Programı’nda Bolonya Hukuk Fakültesi akademisyenlerinin de uzmanlık alanlarına göre ders vermeleri yönünde karar alındı. Ayrıca, Ortak Hukuk alanında uzman Prof. Dr. Luca Mezzetti de programa katkı sunacağını belirtti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, imza töreninde yaptığı konuşmada, DAÜ’nün uluslararası alanda büyümeye, gelişmeye ve ülkemizin akademik dünyada temsil edilmesine katkı vermeye devam ettiğini vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, anlaşmaya katkı sunan tüm Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekan, akademik ve idari personele teşekkür ederek, minnettarlığını ifade etti. “Sadece İtalya’nın değil, dünyanın en köklü ve prestijli üniversitelerinden biri olan Bolonya Üniversitesi’yle, DAÜ Hukuk Fakültesi olarak ortak yürüttüğümüz Karşılaştırmalı Hukuk Programı’nın yenilenen anlaşmasına imza koymaktan dolayı gururluyuz.” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Kılıç, “Bu anlaşma, DAÜ’nün uluslararası iş birliklerini derinleştirerek gelecekte çok yönlü akademik projelerin hayata geçirilmesine olanak tanıyacak. DAÜ, güçlenerek ve gelişerek yoluna devam ediyor.” dedi.

“Beş Yılda Yüksek Lisans Derecesiyle Mezun Olma Şansı”

DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba, toplantıda “Hukuk İngilizce Lisans Programı” ve “Comparative Legal Systems” Yüksek Lisans Programı’nı tercih eden öğrencilerin beş yıl gibi kısa bir sürede yüksek lisans derecesiyle mezun olma şansını yakalayacaklarını ifade ederek, 2025–2026 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yeni öğrencileri DAÜ Hukuk Fakültesi’nde görmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.