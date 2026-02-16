Üniversiteden verilen bilgiye göre, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve uluslararası iş birliğine katkı sağlamak, bilimsel etkileşim, kültürel değişim ve ortak çalışmalardan karşılıklı yarar sağlamak amacıyla bugün DAÜ Rektörlüğü’nde imzalanan protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık imza koydu.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, protokolün her iki eğitim kurumu için hayırlı olmasını diledi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ni DAÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu iş birliği protokolüyle iki kurum arasında temellerin atıldığını söyledi.