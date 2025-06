Dünya genelinde 72 farklı ülkeden protez-ortez uzmanı, fizyoterapist, hekim, tekniker ve podiatrist gibi birçok disiplinden 2000’in üzerinde katılımcının yer aldığı kongrede, Doç. Dr. Yurt, “Effect of 12 Weeks of Insole Use on Plantar Pressure in Type 2 Diabetics with Peripheral Neuropathy” ve “Investigation of the Relationship Between Plantar Flexor Stiffness and Plantar Pressure in Type 2 Diabetic Individuals with Neuropathy” başlıklı iki bilimsel bildiri sundu.

“En İyi Üç Araştırma Arasında”

“Investigation of the Relationship Between Plantar Flexor Stiffness and Plantar Pressure in Type 2 Diabetic Individuals with Neuropathy” başlıklı bildiri, 433 çalışma arasından “Advancing P&O” (Protez ve Ortez Uygulamalarında İlerleme) kategorisinde en iyi üç araştırma arasında yer alma başarısını göstererek uluslararası düzeyde önemli bir takdir topladı.

Kongre sonrası değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Yurt, protez, ortez ve rehabilitasyon alanında dünyada hızla gelişen uygulamaların DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Protez Ortez ve Biyomekanik Merkezi aracılığıyla ülkemizde de uygulanabildiğini belirtti. Doç. Dr. Yurt ayrıca Fakültede yürütülen bilimsel çalışmaların yalnızca eğitim-öğretim faaliyetleriyle sınırlı kalmadığını, üniversitenin topluma hizmet ve araştırma misyonuna da önemli katkılar sunduğunu vurguladı.