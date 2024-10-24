DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu önderliğinde kurulumu gerçekleştirilen Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Gazimağusa Bölgesi’nde uzun zamandır ihtiyaç duyulan bir hizmeti karşılamak üzere hayata geçirilmiş oldu. Ünitede 1. ve 2. düzey yenidoğan yoğun bakım hizmeti sunulacak. Bu sayede, kritik tıbbi bakıma ihtiyaç duyan bebekler için yüksek standartlarda sağlık hizmeti sağlanacak.

Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yenidoğan bebeklerin hayata tutunmaları için kritik bir öneme sahip olan bu ünitenin, Üniversitemiz desteği ile açılmış olmasından son derece mutluyuz. Adanın artan nüfusunu göz önüne aldığımızda, yalnızca Lefkoşa’daki Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nin hizmet vermesi, kapasiteyi aşmasına neden olmaktaydı. Gazimağusa’da yaşanan acil durumlarda hastaların Lefkoşa’ya sevk edilmesi aileler için büyük zorluklara yol açıyordu. DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi olarak, Gazimağusa Hastanesi’nde açılan bu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne kurulum ve hekim desteği vermekten mutluluk duyuyoruz." Doç. Dr. Güzoğlu, Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi ile yoğun destekleri ve katkıları için Uğurtan ailesine özel bir teşekkürde bulunarak, ünitenin kurulmasında emek veren herkese ve sağlık çalışanlarına minnettarlığını ifade etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, bu iş birliği çerçevesinde Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde açılan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nin genel olarak adaya, özelde ise Gazimağusa kentine büyük katkılar sağlayacağını belirterek, hayırlı olmasını diledi. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün kaliteli eğitimin yanı sıra topluma hizmet projelerinde de aktif rol oynadığını vurguladı ve bu ünitenin toplum sağlığına büyük faydalar sağlayacağını ifade etti. Üniversitenin bu önemli projeye sağladığı katkıların, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağına dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Söz konusu ünitenin açılışı geçtiğimiz günlerde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Dt. Ünal Üstel, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu ve Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekim yardımcıları, hekimleri ve hemşirelerinin katılımıyla gerçekleştirilmişti.