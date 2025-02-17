18-22 Şubat 2025 tarihleri arasında Girne Belediyesi’nde gerçekleştirilecek olan etkinlik, geleceğe yönelik kentsel planlama çözümleri geliştirmek amacıyla çeşitli disiplinlerden öğrenci ve akademisyenleri bir araya getiriyor.

Söz konusu etkinlikte, DAÜ KENT-AG Merkez Başkanı, DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve DAÜ Kampüs Hizmetler Koordinatörü Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, DAÜ KENT-AG Merkez Yönetim Kurulu ve DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert, Doç. Dr. Müge Rıza ve Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay konuşmacı olarak yer alacak.

Öğrenciler ve Uzman Eğitmenler Bir Araya Gelecek

Eğitimde, DAÜ Mimarlık Bölümünden gönüllü öğrenciler ve Türkiye'deki üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama, Orman Mühendisliği ile Peyzaj Mimarlığı bölümlerinden seçilen toplam 16 öğrenci ve uzman eğitmenler yer alacak. Girne Belediyesi tarafından belirlenen kentsel alanlar üzerine geleceğe yönelik planlama önerileri geliştirmek amacıyla tasarlanan eğitim, katılımcılara disiplinlerarası bir çalışma ortamı sunacak.

Halka Açık Sunumlar ve Sergi Gerçekleştirilecek

Etkinlik kapsamında halka açık sunumlar düzenlenecek. 22 Şubat 2025 Cumartesi günü, gerçekleştirilecek olan jüri değerlendirmesi ve sergi de halkın katılımına açık olacak. Katılımcılar, atölye boyunca hazırladıkları projeleri kamuoyuna sunma fırsatı bulacak ve jüri tarafından değerlendirilerek geribildirim alabilecekler.