Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Ceren Özden, matematik alanında önemli bir başarı elde ederek Heidelberg Ödüllüler Forumu’na (Heidelberg Laureate Forum-HLF) davet edildi. Dünyanın dört bir yanından binlerce başvurunun yapıldığı bu prestijli etkinliğe, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile son beş yıl içinde doktorasını tamamlamış yalnızca 200 genç araştırmacı, titiz bir değerlendirme süreci sonucunda seçilerek davet ediliyor.

Doç. Dr. Arran Fernandez danışmanlığında çalışmalarını sürdüren Ceren Özden, dünyanın en iyi 100 genç matematikçisi arasında gösterilerek Heidelberg Ödüllüler Forumu’na davet edildi. Bir hafta süren program boyunca Özden, Google Başkan Yardımcısı ve “İnternetin Babası” olarak anılan Vinton Cerf’in de aralarında bulunduğu, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanlarının önde gelen isimleriyle bir araya gelme fırsatı buldu. Etkinlikte, Abel Ödülü, ACM A.M. Turing Ödülü, ACM Bilgi İşlem Ödülü, Fields Madalyası, IMU Abacus Madalyası ve Nevanlinna Ödülü gibi alanlarının Nobel’i olarak kabul edilen ödüllerin sahipleri yer aldı.

DAÜ, HLF'DE 4. KEZ TEMSİL EDİLDİ

DAÜ, Heidelberg Ödüllüler Forumu’nda bu yıl dördüncü kez temsil edilmiş oldu. Forum; dünya çapında tanınmış bilim insanlarının verdiği dersleri, çeşitli araştırma temalarına ilişkin atölye çalışmalarını ve tartışma panellerini içeren kapsamlı bir akademik program sunmasının yanı sıra, genç araştırmacıların uluslararası bir bilim ağı oluşturmasına imkân tanıyan sosyal etkinlikleri de barındırmaktadır.

DAÜ’nün önceki yıllardaki başarıları arasında, 2022 yılında Prof. Dr. Nazım Mahmudov danışmanlığında doktora çalışmalarını tamamlayan Dr. Arzu Ahmadova’nın genç araştırmacı olarak foruma katılması, 2023 yılında DAÜ Matematik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Arran Fernandez’in matematik alanındaki seçkin genç araştırmacılar arasında yer alması ve 2024 yılında ise Prof. Dr. Benedek Nagy danışmanlığında yüksek lisansını tamamlayan Raghda Ezzeldin Aly’nin bilgisayar bilimi alanında foruma davet edilmesi bulunmaktadır.

DAÜ Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Suzan Cival Buranay, “Ceren Özden’in Heidelberg Ödüllüler Forumu’na davet edilmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı, bölümümüzün akademik niteliğinin önemli bir göstergesidir. Kendisini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, başarıya ulaşan öğrenciyi tebrik ederek, “Ceren Özden’in uluslararası arenada ülkemizi ve üniversitemizi temsil etmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin dünya çapında elde ettiği bu tür başarılar, DAÜ’nün akademik mükemmeliyet anlayışının ve bilimsel araştırmalara verdiği önemin en güzel göstergesidir” ifadelerini kullandı.