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DAÜ akademik personel ve öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, otizm farkındalığının artırılmasına önemli bir katkı sağladı.

Söz konusu etkinlikte, Uzm. Ergoterapist Koç, otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların duyusal işlevlerinin önemi ve duyusal bütünleme süreçlerine dair terapötik yaklaşımlar hakkında bilgiler aktardı. Katılımcılar, duyu bütünleme terapisi hakkında bilgi sahibi olurken, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara yönelik etkili müdahale yöntemlerini öğrenme fırsatı buldu.

2 Nisan 2025 Çarşamba günü, saat 13.00'te, Eğitim Fakültesi, Yrd. Doç. Dr. Ali Hikmet Civelek Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Uzm. Ergoterapist Polat Koç, konuşmacı olarak yer aldı.

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