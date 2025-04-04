2 Nisan 2025 Çarşamba günü, saat 11.00’de, Özay Oral Kütüphanesi Bahçesi’nde Şehit Zeki Salih İlkokulu öğrencilerinin de katılımı ile düzenlenen etkinlik açılış konuşmalarının ardından başladı.

Söz konusu etkinliğe DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Müdürü Osman Soykan, akademik ve yönetsel personel ile öğrenciler katıldı.

“En Geniş Akademik Koleksiyon İçeriğine Sahip”

DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Müdürü Soykan, Kütüphane Haftası’nın her yıl Mart ayının son haftası kutlandığını belirterek, kitap okumanın ve kütüphanelerin önemine değindi. Soykan, sözlerine “Bilgi, çağımızın vazgeçilmez değeridir. Geçmiş çağlardan beri bu değer değişmeden devam etmektedir. İnsanoğlu bilgi sayesinde var olabilmiş ve bilgi için var olmuştur. Kütüphaneler de bilginin basılı ortamlara taşındığı günden itibaren gelişmekte ve önem kazanmaktadır. Bilgi varoluşun vazgeçilmez kaynağıdır.” şeklinde devam etti. Kütüphaneciliğin görevleri hakkında bilgilendirmeler yapan Soykan, 21. yüzyıl üniversite kütüphanesinin yeni görevinin sınır tanımaksızın bilgiye erişmede aracı olmak olduğunu aktardı. DAÜ Özay Oral Kütüphanesi’nin ülkede ve bölgede en geniş akademik koleksiyon içeriğine sahip, kapsamlı basılı ve elektronik bilgi hizmetleri sunabilen seçkin kütüphanelerden birisi olduğunu vurgulayan Soykan, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi ve sunduğu olanaklar hakkında bilgiler verdi. Soykan konuşmasının sonunda tüm kütüphanecilerin ve kitap severlerin Kütüphane Haftası’nı kutlayarak, kitap dolu günler diledi.

“Bilgi; Cehalet ve Bağnazlığın Düşmanıdır”

DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karatepe gerçekleştirdiği konuşmasında tüm katılımcılara ve Şehit Zeki Salih İlkokulu’ndan etkinliğe katılan herkese hoş geldiniz diyerek, kütüphane dendiği zaman aklına ilk olarak insanın kendini dinlediği, okuduğunu anlayıp hayal gücü anlamında destek aldığı ve üretmek için bilgi edindiği ortam geldiğini vurguladı. Bilgiye ulaşmanın eskiden kolay olmadığını aktaran Prof. Dr. Karatepe, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak yüz binlerce çevrim içi kaynağa ulaşma imkanına sahip olduğunu aktardı. İnsanların bilgiye yatırım yaptığı müddetçe geleceğini ve vizyonunu daha iyi bir şekilde belirleyebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Karatepe, bilginin, cehalet ve bağnazlığın düşmanı olduğunu vurguladı. Cehaletin olduğu bir toplumda yaşanılıyorsa bilginin ulaşılması, öğrenilmesi ve yayılmasının o toplumlarda engellendiğini aktaran Prof. Dr. Karatepe, cehalet ve bağnazlığa karşı bir hamle yapılacaksa onun yolunun bilgiden geçtiğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Karatepe tarafından Şehit Zeki Salih İlkokulu sorumlu öğretmenine katkılarından dolayı plaket takdim edilirken, Soykan tarafından da çiçek takdimi gerçekleştirildi.

Çok Okuyan Çok Bilir Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Etkinlik kapsamında, 2024 yılı içinde Özay Oral Kütüphanesi’nden en fazla kitap ödünç alan ilk dört öğrenciye ödül ve teşekkür belgeleri Prof. Dr. Karatepe ve Soykan tarafından takdim edildi. Birinci, 34 kitapla İşletme ve Ekonomi Fakültesi öğrencisi İbrahim Kurt olurken, ikinci sırada 22 kitapla Fen ve Edebiyat Fakültesi öğrencisi Cevher Palabıyık yer aldı. Üçüncü sırada 19 kitap ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi öğrencisi Kübra Biber, dördüncü sırada ise 17 kitap ile Mühendislik Fakültesi öğrencisi Sheida Parvari yer aldı. Ödüllerin takdim edilmesinin ardından, Özay Oral Kütüphanesi bahçesinde 30 dakikalık kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.