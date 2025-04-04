9 Eylül İlkokulu, ilk ve üçüncü yıl mezunlarını; Elis Sönmez (Avukat), Ziver Kurtrafalı (Diş Hekimi), Safiye Çağansel (Eczacı), Ezgi Özyiğit (İç Mimar); bu yıl mezun olacak olan beşinci sınıfları ile buluşturdu. Okul, mezunlarını; sabah 08:00’de tüm okul öğrencileriyle, 08:30’da da okul salonunda beşinci sınıfları ile buluşturdu. Konuklar; meslek tanıtımı ve bu mesleği seçme sebeplerini beşinci sınıf öğrencileriyle paylaşıp, ayrıca soru cevap şeklinde samimi bir sohbet gerçekleştirdiler.

Etkinlik açılış ve kapanış konuşmasını yapan okul müdürü Dr. Elçin Altan; bu etkinliğin ilk kez yapıldığını ve çok kıymetli olduğunu dile getirdi. Öğrencilerin yapılan etkinliği büyük ilgi, merak ve coşkuyla sahiplenmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade edip, sıcacık yürekten sunumları için de mezunlara teşekkürlerini sundular. Ayrıca daha önce yapılmamış olan bu tür organizasyonların, 9 Eylül İlkokulu çatısı altında devam edeceğini de vurguladı.