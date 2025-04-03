Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, İrsen Küçük Ortaokulu’nda ‘Disiplin Tüzüğü’ tartışmaları nedeniyle yapılamayan sınavların bir kez daha ertelendiğini duyurdu.

Tahir Gökçebel, "İrsen Küçük Ortaokulunda çocuklarımızın bir kısım sınavları Eğitim Bakanlığının tüzük değişikliği ile yarattığı kaostan sonra yapılamamıştı. Telafi sınavları 07.04.2025 Pazartesi gününden itibaren okul tarafından planlanarak öğrencilere duyurulmuş ancak Eğitim Bakanlığı okul idaresine baskı yaparak sınavları kendisinin planlayacağını bildirmiş ve sınavların yapılmasını yeniden ertelemiştir" ifadelerini kullandı.

Gökçebel, "Eğitim Bakanlığı kendi yaratmış olduğu sorunu çözmek yerine tüm öğrencileri mağdur edecek ve halihazırda aksatmış olduğu eğitimi daha da çıkmaza sürükleyecek adımlar atmaya devam etmektedir. Eğitim Bakanlığı geçici çözümler üretmek yerine, kendi yaratmış olduğu sorunu çözmeli ve endişe içinde olan öğrenci, öğretmen ve velilerimizin endişeli bekleyişine bir son vermelidir!” dedi.