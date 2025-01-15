Çoğunluğu Mimarlık Bölümü’nden olmak üzere DAÜ’de farklı programlarda eğitim alan lisans öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen söz konusu ziyarette, Yeniboğaziçi İlkokulu beşinci sınıf öğrencilerine yönelik DAÜ öğrencileri ve ders yürütücüsü Prof. Dr. Hoşkara tarafından sürdürülebilir kalkınma amaçlarının sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarıyla ilgili eğitici videolar ve sunumlar yoluyla bilgilendirme yapıldı.

Ziyaret sırasında çevre, şehirler, iklim değişimi, teknoloji, sağlık, araştırma, barış ve eşitlik gibi konularda farkındalık oluşturmak adına atölye çalışması da gerçekleştirilerek, öğrencilerden yaşadıkları çevrelerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için ne tür önerilerde bulunabilecekleri konusunda fikirler alındı. Gerçekleştirilen ziyaret ile DAÜ öğrencilerinin uygulayarak öğrenme ve öğrendiklerini uygulamaya aktarmaları amaçlandı.