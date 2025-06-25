“Pembe Renk” temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, akademik dönem boyunca üstün başarı gösteren öğrencileri ödüllendirmek ve bölümdeki dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla organize edildi.

DAÜ İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Zehra Öngül ve Yrd. Doç. Dr. Seyit Ermiyagil tarafından planlanıp yürütülen etkinlikte, bölüm araştırma görevlileri Erbay Binboğa, Erna Audrey Mangaleu Toukam, Ekin Türkü Gür, Şule Akkuyu ve Uğur Atar’ın özverili katkıları takdir topladı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Afet Çeliker Coşkun, öğrencilerin yalnızca akademik değil, kişisel gelişim süreçlerine de dikkat çekerek, bölümün vizyonu ve misyonu doğrultusunda sürdürülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Ardından söz alan DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Asu Tozan, üniversitenin akademik ve kültürel birikimine işaret ederek, kolektif başarı ve dayanışmanın önemine değindi.

DAÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafooneh Mokhtarshahi ise etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölüm öğrencilerine her zaman destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Program kapsamında, DAÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Güray Gürbüz ve Mehmet Reşat Ekti tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.