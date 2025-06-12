DAÜ’den verilen bilgiye göre, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı KKTC uyruklu (çift uyruklular dahil), KKTC’de veya KKTC dışında örgün eğitim veren lise veya dengi bir okul mezunu veya mezun adayı öğrenciler ile lise öğrenimini KKTC’de örgün eğitim veren bir eğitim kurumunda tamamlayarak mezun olan veya olacak olan TC uyruklu öğrenciler için Burs Sıralama Yetenek Sınavı yapılacak.

Söz konusu Burs Sıralama Yetenek Sınavı, 16-17-18-19-20 Haziran tarihlerinde yüz yüze DAÜ Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Yetenek Sınavı'nda adaylardan tek, iki, üç ve dört ses duyma, ezgi ve ritim tekrarı, İstiklâl Marşı ve kendi seçecekleri bir şarkıyı söyleme, çaldığı bir çalgı ile istediği parçaları seslendirmeleri istenecek.

-Burs verilecek

Yapılacak olan sınav sonuçlarına göre 1 öğrenciye yüzde 100, 1 öğrenciye yüzde 75 ile 1 öğrenciye yüzde 50 burs verilecek. Burslar yetenek sınavındaki performansa göre belirlenecek. Burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerde DAÜ Giriş ve Burs Sınavı’na girmiş olma şartı aranacak.

Burs Sıralama Yetenek Sınavı'na başvurmak isteyen öğrenci adayları 0392 630 1982 / 0392 630 3122 veya 0392 630 4044 numaralı telefonları arayabilecek ya da [email protected] e-mail adresine e-posta gönderilecek.

Başvuruda bulunacak öğrencilere randevu yeri, sınav tarihi ve formatı telefon ve/veya e-posta aracılığı ile bildirilecek. Adayların en geç 13 Haziran mesai bitimine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.