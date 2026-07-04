Söz konusu atölye, konuşma ve sunumlarda akılda kalıcılığı artırmanın yanı sıra dinleyiciler üzerinde daha güçlü bir etki bırakmaya yönelik yöntem ve uygulamaları kapsayacak şekilde DAÜ Strateji ve Proje Geliştirme Ofisi Koordinatörü Dr. Jülide Erdal Üngör tarafından gerçekleştirildi.

Akademik ve idari personelin katılımıyla iki gün süren programın ilk gününde, etkili konuşma ve sunum tekniklerine yönelik kapsamlı bir eğitim verildi. Programın ikinci gününde ise katılımcılar sahneye çıkarak kısa sunumlar gerçekleştirdi. Her bir katılımcının performansı güçlü yönleri ve gelişime açık alanları doğrultusunda değerlendirilerek bireysel geri bildirimler sunuldu.

Katılımcıların kendi sunum becerilerini farklı bir bakış açısıyla değerlendirmelerine olanak sağlayan eğitim, interaktif yapısı ve kişiye özel geri bildirimleri ile verimli ve keyifli bir öğrenme deneyimi sundu.