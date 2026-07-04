Bunlar da ilginizi çekebilir

Bölüm öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin yaratıcı ve uygulamaya dayalı çalışmaları takdir topladı.

Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrenciler, dönem boyunca edindikleri bilgi ve becerileri sahneye taşıyarak müziksel materyal kullanımı, beden perküsyonu, ritim çalgıları ile çocuk şarkılarına eşlik etme, hareket ve dans çalışmalarını içeren performanslar sergiledi. Etkinlikte yer alan öğrenciler, hazırladıkları koreografileri şarkılar eşliğinde sunarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.