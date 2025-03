Yrd. Doç. Dr. Akdeniz, "Hope in the Ruins of Home: Narrative Meaning-Making of Forced Displacement, Place Attachment and Deferred Future Resettlement in Varosha" başlıklı makalesiyle bu ödülü almaya hak kazandı. Söz konusu makale, zorunlu yerinden edilme olgusunu, bireylerin aidiyet duygusunu ve geleceklerine dair umutlarını derinlemesine ele alarak alana önemli bir katkı sağlamaktadır.

DAÜ YDİHO tarafından yapılan açıklamada, "Yrd. Doç. Dr. Nafia Akdeniz’i bu önemli başarısından dolayı tebrik eder, akademik kariyerinde başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Journal Of Refugee Studies Dergisi 2024 Erken Kariyer Araştırmacı Ödülü

Journal of Refugee Studies, zorunlu göç, yerinden edilme, sığınmacılar, mülteciler, göç politikaları ve entegrasyon gibi konulara odaklanan disiplinlerarası bir akademik dergidir. Oxford University Press tarafından yayımlanan Journal of Refugee Studies dergisi, her yıl Erken Kariyer Araştırmacı Ödülü’nü vererek, bu alanda fark yaratan erken kariyer araştırmacılarının başarılarını onurlandırmayı amaçlamaktadır. Kazanan makale, editör ekibi ve uluslararası danışma kurulu tarafından seçilmekte ve bir yıl boyunca ücretsiz erişime açılmaktadır.