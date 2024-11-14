Prof. Dr. Kılıç, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin yasayla kurulan ilk ve tek devlet üniversitesi olarak, Cumhuriyet’imizin 41’inci kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamaktayız. Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesini Cumhuriyet’i kurarak taçlandırdığı o kutlu günden bu yana tam 41 yıl geçti. Türk Halkı, Kıbrıs’ta Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş önderliğinde, Atatürk ve silah arkadaşlarının halk ile birlikte vermiş olduğu kurtuluş mücadelesini örnek almış ve yıllar süren bağımsızlık mücadelesini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurarak başarıya ulaştırmıştır. Ne mutlu bizlere ki, şu anda bağımsız bir devletin kanatları altında, özgür bir şekilde yaşayabilmekte, hiçbir devletin boyunduruğu altında olmadan kendi vatanımızda rahat bir şekilde nefes alabilmekteyiz.

Eğer bugün özgürce bu topraklarda yaşayabiliyorsak, bunu Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’e, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’a, Mehmetçiklerimize, Mücahitlerimize, Aziz Şehitlerimize ve Gazilerimize borçluyuz. Onlara olan minnetimiz, sevgimiz ve saygımız ilelebet devam edecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 15 Kasım 1983 tarihinden bugüne kadar izolasyonlar ve ambargolar altında olmasına rağmen, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle her zaman gelişimini sürdürmüştür. Hiç şüphesiz Doğu Akdeniz Üniversitesi de bu gelişim sürecinde Kıbrıs Türkü’nün en önemli projelerinden biri olmuştur. Bir devlet üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde bugün 16 bin öğrenci kaliteli eğitim almakta ve dünyanın dört bir yanına yayılmış 75 binin üzerinde mezunumuz burada almış oldukları kaliteli eğitimi çalıştıkları yerlere değer olarak yansıtmakta ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmaktadırlar.

Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak Cumhuriyetimize layık bir eğitim kurumu olmak için bilimin ışığında her daim çalışmaya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni gururlandırmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş olmak üzere, vatanımız uğruna mücadele etmiş olan tüm aziz şehit ve mücahitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimizi minnetle selamlıyorum.