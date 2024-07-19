Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yıl Dönümü ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Prof. Dr. Kılıç, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kıbrıs Türkleri için tarihi bir dönüm noktası olan ve 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yıl Dönümü ile Barış ve Özgürlük Bayramı’nı coşkuyla kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Türk askerinin Kıbrıs adasına barışı ve huzuru getirmek için 20 Temmuz 1974 tarihinde düzenlemiş olduğu harekat sonucunda, Kıbrıs Türk halkının varlığı güvence altına alınmış, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı önlenmiş ve Kıbrıs Türkleri huzura ve özgürlüklerine kavuşmuşlardır. Hiç şüphesiz bugün Kıbrıs Türkleri olarak kendi vatanımızda, kendi bayrağımız altında bağımsız ve korkusuz bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunun temelini 20 Temmuz Barış Harekatı’na borçluyuz.

Bu önemli tarihin yaşanmasının ardından Kıbrıs’ın bugünkü sınırları çizilerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temelleri de atılmıştır. Kıbrıs Türk Halkı olarak bizler 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünde, 41 yıldır kendi Cumhuriyetimizde, egemen bir devlet çatısı altında, özgür, korkusuz ve başımız dik şekilde ve güven içerisinde yaşamlarımızı sürdürmekte ve geleceğe umutla bakmaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta hayatlarını bağımsızlık uğruna feda eden aziz şehitlerimiz olmak üzere, özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit’i ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı rahmet ve saygıyla anar, kahraman Türk Ordusu’na, gazilerimize ve mücahitlerimiz ile mücahidelerimize minnetlerimi sunarım. Tüm halkımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, aydınlık bir gelecekle egemenliğimizin ilelebet sürmesini diliyorum.