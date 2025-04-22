Prof. Dr. Kılıç söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, halkın egemenliğini ilan ettiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Dünyada ilk kez çocuklara ve çocuk haklarına verilen değerin simgesi olan bu özel günün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesi, onun çocuklara ve geleceğe verdiği önemin en güzel göstergesidir. 23 Nisan, sadece bir bayram değil; aynı zamanda özgürlük, bağımsızlık ve barışın simgesidir.

23 Nisan kutlamalarına ömrü boyunca büyük önem vermiş olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günün, bütün dünya çocuklarının kaynaştıkları, dostluk, kardeşlik ve sevginin çokça yaşandığı bir gün olmasını sağlamıştır. Bugün, resmen dünya ülkeleri tarafından kutlanmasa da dünya çocuklarının bayramı olarak çok büyük bir değer ve anlam kazanmıştır.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın; çağdaş, demokratik ve aydınlık bir toplumun bireyleri olarak yetişmesi en büyük arzumuzdur. Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak bizler de, eğitime verdiğimiz önem ve çocuklara duyduğumuz sevgiyle, bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmekteyiz.

Bu vesileyle, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve TBMM’nin açılışının 105. Yıl Dönümü’nü en içten dileklerimle kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, TBMM’nin kuruluşunda ve ulusal egemenliğin kazanılmasında emeği geçen, bu topraklara özgürlük ve bağımsızlık kazandıran tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.