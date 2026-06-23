Üst Kademe Yöneticileri Yasası kapsamında yayımlanan kararnamelerle Spor Dairesi Müdürlüğü’nde görev değişikliği yapıldı.

Kararnamede, 6 Ocak 2023 tarihli kararname ile 7 Ocak 2023’ten itibaren Spor Dairesi Müdürü olarak görev yapan Mustafa Şenol Sütcü’nün, 24 Haziran 2026 tarihinden itibaren görevden alınmasına karar verildiği belirtildi.

Ayrı bir kararnameyle ise Spor Dairesi Müdürü mevkiine Ersan Karataş atandı. Kararda, Karataş’ın 24 Haziran 2026 tarihinden itibaren göreve başlayacağı ve atandığı mevkiin maaşını alacağı ifade edildi.