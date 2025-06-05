Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Kılıç söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşandığı, paylaşmanın ve yardımlaşmanın anlam kazandığı mübarek Kurban Bayramı’na bir kez daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel günün sevgi, huzur ve birliktelik dolu geçirilmesi en büyük dileğimizdir. En önemli iki bayramımızdan biri olan Kurban Bayramı, ailelerimiz ve sevdiklerimiz ile biraraya geldiğimiz, güzel anılar biriktirebildiğimiz anlamlı günlerdir. Bu müstesna günlerin; tüm insanlığa barış, sağlık ve esenlik getirmesini; ailelerinizle ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum. Kurban Bayramı’nın manevi atmosferi içerisinde, başta ülkemiz ve üniversitemiz olmak üzere tüm dünyada dostluk ve hoşgörünün hakim olduğu güzel günler diliyorum.

Bu vesileyle tüm DAÜ camiası ve halkımızın Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, Bayram’ın başta ülkemiz ve Anavatan Türkiye olmak üzere tüm dünyaya huzur, refah, barış ve bereket getirmesini temenni ediyorum.”