Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, konferansa DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Yurt katıldı.

Açıklamada, COHEHRE konsorsiyumunun (Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe) sağlık ve rehabilitasyon alanında eğitim veren Avrupa’daki yükseköğretim kurumlarını bir araya getirdiği belirtildi.

Açıklamada, her yıl farklı bir Avrupa ülkesinde düzenlenen konferanslar aracılığıyla bilgi paylaşımı, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve kurumlar arası stratejik iş birliklerinin geliştirilmesine katkılar sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu yıl konferansta disiplinler arası eğitim, çalışma ortamları, iletişim ve iş birliği konularında bilimsel paylaşımlar yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un COHEHRE 2026 Konferansı’na bir poster sunumu ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Yurt’un ise bir sözel bildiri sunumu ile katılım sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, Malkoç tarafından gerçekleştirilen poster sunumunda, öğrenci ve personel memnuniyet anketlerinden elde edilen kurumsal veriler paylaşılarak, fakülte bünyesinde kalite kültürünün güçlendirilmesine yönelik uygulamaların uluslararası platformda aktarıldığı belirtildi.

Açıklamada, Yurt tarafından gerçekleştirilen sözlü bildiri sunumunda ise fizyoterapi eğitiminde yapay zekâ destekli değerlendirme süreçlerinin akademik ölçme-değerlendirme üzerindeki etkilerinin ele alındığı ve notlandırma tutarlılığı, değerlendirme standartlarının korunması ve yapay zekâ kullanımının tespitine yönelik güncel yaklaşımların değerlendirildiği belirtildi.

Prof. Dr. Malkoç, konferansın ardından yaptığı değerlendirmede, COHEHRE 2026’nın yalnızca bilimsel paylaşım açısından değil, aynı zamanda uluslararası akademik ağların güçlendirilmesi ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi açısından da son derece verimli geçtiğini belirtti.