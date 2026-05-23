Erhürman, konuyla ilgili iddialar ve tartışmaların artması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı olarak daha önce ilgili tüm taraflara yüz yüze aktardıkları görüşleri bu kez kamuoyuyla da paylaşma ihtiyacı duyduğunu ifade etti.

“YSK ve seçim görevlilerine çok ağır yük bindirir”

Açıklamasında, yerel seçimlerle genel seçimlerin aynı gün yapılmasının başta Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere seçim görevlilerine, taşıyıp taşıyamayacakları tartışma konusu olabilecek kadar ağır bir yük bindireceğini vurgulayan Erhürman, bunun seçim sürecinin sağlıklı işlemesini zorlaştıracağını kaydetti.

“Seçmen iradesi ve seçim güvenliği açısından da riskli”

Erhürman, söz konusu yöntemin yalnızca teknik değil, demokratik açıdan da sakıncalar barındırdığını belirtti. Seçmen tercihlerinin demokratik biçimde şekillenmesi, oy verme işleminin süresi, sağlığı ve seçim güvenliği bakımından da ciddi sıkıntılar doğabileceğini ifade eden Erhürman, seçim sonuçlarının açıklanmasının gecikmesinin de ayrıca yeni tartışmalar yaratabileceğine dikkat çekti.

“Meşruiyet tartışmaları seçim sonrasına da taşınabilir”

Cumhurbaşkanı Erhürman, sonuçların kaçınılmaz biçimde gecikmesinin, yalnızca seçim gecesiyle sınırlı kalmayacak meşruiyet tartışmalarına yol açabileceğini, bu tartışmaların seçim sonrasına da yansıyabileceğini belirtti.

“Bu uyarıyı yapmak Cumhurbaşkanlığı’nın sorumluluğudur”

Seçim tarihine karar verme yetkisinin Cumhurbaşkanlığı’nda olmadığını özellikle vurgulayan Erhürman, belirlenen tarihin hangi siyasi partiye yarayıp yaramayacağının da Cumhurbaşkanlığı’nın ilgi alanı dışında bulunduğunu söyledi.

Ancak Erhürman, Anayasa’nın 1. maddesinde yer alan demokratik devlet ilkesinin zarar görmemesi için gerekli uyarıları zamanında yapmanın, Anayasa’ya saygıyı koruma yükümlülüğü altındaki Cumhurbaşkanlığı’nın sorumluluğu olduğunu ifade etti.