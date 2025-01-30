Söz konusu törene Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu, Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hidayet Ağören, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe ve Prof. Dr. Ali Öztüren, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak ile dekan yardımcıları, fakülte öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende İngilizce bölümleri temsilen Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu Tayseer Said Al- Tamimi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü birincisi Remziye Kızılbora mezunlar adına birer konuşma gerçekleştirdi.

“Bilimin Işığından ve Etik Değerlerden Asla Uzaklaşmayın”

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Malkoç, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin uluslararası standartlarda ve anlayışla eğitim verdiğini belirterek, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu hakkında bilgiler verdi. Fakültenin güçlü akademik kadrosu, modern altyapısı ve öğrenci odaklı yaklaşımı ile fark yarattığını aktaran Prof. Dr. Malkoç, öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı bilgi birikimini en üst düzeye taşıdıklarını aktardı. Prof. Dr. Malkoç, fakültenin ulusal ve uluslararası platformlarda sağlık bilimleri alanında akreditasyonlarıyla adından söz ettiren saygın bir kurum olarak yoluna devam ettiğini aktardı.

Prof. Dr. Malkoç, öğrencilere “Sizleri içtenlikle tebrik ediyorum. Bu bir son değil aynı zamanda bir başlangıcın ilk adımıdır. Meslek hayatınızda karşılaşacağınız her birey sizin bilginizden, saygınızdan ve vicdanınızdan yararlanacaktır. Bu meslek sadece iş değil aynı zamanda hayat felsefesi ve sorumluluktur. Bilimin ışığından ve etik değerlerden asla uzaklaşmayın. Her zaman daha iyisini yapma arzusu ile ilerleyin. Hepinizi kutlar başarılarınızın daim olmasını dilerim.” dedi.

“Etik Değerlere Sadık Kalın, Sürekli Kendinizi Geliştirin”

Ardından konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç tüm mezunları içtenlikle kutladığını belirterek DAÜ’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yasa ile kurulmuş tek devlet üniversitesi olduğunu vurguladı. Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’nun bugüne kadar 6800’e yakın mezun verdiğini aktaran Prof. Dr. Kılıç, bugün de 9 farklı uyruktan 100’e yakın mezunla bu gurur gününde bir arada bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Kılıç, “Sağlık alanında görev yapacak olmanın sorumluluğunu ve onurunu taşıyacak olan sizler, insan hayatına dokunmanın ne kadar değerli olduğunu her zaman aklınızda tutmalısınız. Sağlık hizmetlerinin temelinde insan sevgisi, merhamet, sabır ve özen yatmaktadır. Bu değerleri meslek hayatınız boyunca rehber edinmenizi diliyorum. Sizlere kazandırılan bilgi ve becerilerle, insanlara en iyi hizmeti sunacağınıza inancımız tamdır. Eğitiminizdeki her adımda, sadece bilgi edinmediniz, aynı zamanda empatiyi, sabrı, özveriyi ve sorumluluğu da öğrenerek bugünlere geldiniz. Mesleğinizin gerektirdiği etik kurallara sadık kalmanız, sürekli kendinizi geliştirmeniz ve yeniliklere açık olmanız, başarılı bir sağlık profesyoneli olmanızın anahtarı olacaktır. Mücadele etmekten korkmayın. Dinlenmeye ve kendinize zaman ayırmaya önem verin. Meslek hayatınızda sonsuz başarılar diliyorum. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun.” ifadelerini kullandı.

“Sağlıkta En Önemli Şey Empati Kurmaktır”

DAÜ VYK Başkanı Dr. Özcenk gerçekleştirdiği konuşmasında söz konusu anlamlı günde burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Dr. Özcenk, “Her biriniz insan sağlığı için çok önemli birimlerden bilgi ve donanımla mezun oluyorsunuz. Bilgi ve yeteneklerinizi topluma sunmaya hazırsınız. Sağlık sektörü sadece bilimsel bilginin yeterli olmadığı, aynı zamanda insan sevgisine, şefkat ve etik değerler bağlı kalınması gereken bir alandır. Sağlıkta en önemli şey empati kurmaktır. Vicdan ve insan sevgisine sahip olun. DAÜ’nün bir parçası olmaya devam edeceksiniz. Sizlerin başarıları ile gurur duymaya devam edeceğiz. Yolunuz açık olsun.”

Açılış konuşmalarının ardından Dr. Özcenk, Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Prof. Dr. Malkoç eşliğinde fakülte birincisinin anı kütüğüne isminin çakılması ve hediyesinin takdim edilmesi ile tören devam etti.

İlke ve Etik Değerlere Bağlılıkları Üzerine Yemin Ettiler

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü lisans mezunları ile Ağız ve Dış Sağlığı, Anestezi, Ameliyathane Hizmetleri, Diyaliz, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Radyoterapi, Tıbbi Görüntüleme ve Ortopedik Protez ve Ortez ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, Bölüm Başkanları ve Program Koordinatörleri eşliğinde kendi bölümlerine özgü olan yeminlerini okudular. Mezunlar, yeminlerini okumalarının ardından keplerini atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.



