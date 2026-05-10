Türk Hava Yolları’nın tanıtım filmi, “Bazı yolculuklar sadece bir yere değil, bir hikâyeye götürür. Meryem Uzerli ile Kuzey Kıbrıs’ın büyüleyici atmosferinde geçen bu özel yolculuğa hazır mısınız?” başlığıyla yayınlanırken, Öztürk söz konusu projede kreatif ve prodüksiyon süreçlerinin genel koordinasyonunu sağlayarak başarılı bir çalışmaya imza attı.

DAÜ Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Şubesi’nin mezun başarılarını görünür kılmaya yönelik çalışmaları kapsamında takip edilen Soner Öztürk’ün bu önemli projedeki başarısı, DAÜ mezunlarının uluslararası yaratıcı sektörlerdeki etkin konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Tanıtım Filmi Kuzey Kıbrıs’a Dair Ne Anlatıyor?

Söz konusu tanıtım filmi, dünyaca ünlü oyuncu Meryem Uzerli’nin başrolünde yer aldığı kapsamlı bir seyahat hikâyesi sunuyor. Film, tatilin planlama aşamasından başlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşanan deneyimlere uzanan bütüncül bir anlatımla izleyiciyi Akdeniz’in saklı hazinelerinden birini keşfetmeye davet ediyor. Filmde, Gazimağusa’nın tarihi dokusu, Salamis Antik Kenti’nin etkileyici kalıntıları, Büyük Han’ın kültürel zenginliği, Beylerbeyi’nin sakin atmosferi ve Girne Limanı’nın Akdeniz’e özgü ruhu sinematik bir dille ekrana taşınıyor. Bunun yanı sıra berrak plajlar, altın sarısı kumsallar ve masmavi deniz gibi doğal güzellikler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çok katmanlı yapısını gözler önüne seriyor. Film, izleyiciye duygusal bir seyahat deneyimi sunarken, Türk Hava Yolları’nın sunduğu hizmet kalitesi ile Turkish Airlines Holidays’in pratik planlama avantajlarını bir araya getiriyor. Film, izleyicileri dünyanın dört bir yanından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni keşfetmeye davet eden güçlü bir mesajla sona eriyor.

“DAÜ’de Aldığım Eğitim Kariyer Yolculuğumda Önemli Bir Temel”

Projeye ilişkin görüşlerini paylaşan Soner Öztürk, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde aldığı eğitimin kariyer yolculuğunda önemli bir temel oluşturduğunu belirtti. Öztürk, “DAÜ’de edindiğim teorik bilgi ve uygulamaya dayalı eğitim, sektöre daha hazır ve donanımlı bir şekilde adım atmamı sağladı. Özellikle yaratıcı düşünme, hikâye anlatımı ve prodüksiyon süreçlerine dair kazandığım bakış açısı, bugün yer aldığım projelerde fark yaratmama katkı sağlıyor. Böyle uluslararası bir projede yer alarak mezunu olduğum DAÜ’yü temsil etmek benim için büyük bir gurur” ifadelerini kullandı.