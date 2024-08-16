Dr. Karapınar, mezuniyeti sonrası oftalmoloji alanına yoğunlaşarak kendisini bu alanda geliştirdi. Tıp alanına karşı olan sarsılmaz kararlılığı, bağlılığı ve tutkusu ile dikkat çeken Dr. Karapınar’ın Avrupa Oftalmoloji Board (EBO) sınavında göstermiş olduğu üstün başarı ve gelmiş olduğu prestijli seviye DAÜ’yü gururlandırdı.

Oftalmoloji (göz hastalıkları) alanındaki en önemli ve kapsamlı değerlendirmelerden biri olarak kabul edilen Avrupa Oftalmoloji Board (EBO) sınavı, adayların bu alanda bilgi, klinik beceriler ve profesyonel yeterliliklerinin çeşitli yönlerini değerlendirmektedir. Dr. Karapınar'ın EBO sınavındaki başarısı, yalnızca olağanüstü uzmanlık ve yetkinliğini değil, aynı zamanda hasta bakımının ve klinik pratiğinin en yüksek standartlarını koruma konusundaki bağlılığını gösteriyor.

Dr. Karapınar’ın Avrupa Oftalmoloji Board (EBO) sınavından elde etmiş olduğu üstün başarı, kendisinin olağanüstü yeteneklerini, azmini ve DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi'nde almış olduğu eğitim ve öğretimin kalitesini ortaya koymuştur. Dr. Karapınar’ın elde ettiği bu başarı, DAÜ Tıp Fakültesi'ndeki mevcut ve gelecekteki öğrenciler, öğretim üyeleri ve personel için de bir ilham kaynağı oluşturacaktır.