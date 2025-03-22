24 ve 25 Mart 2025 tarihlerinde saat 20.00’de DAÜ Aktivite Salonu’nda sahnelenecek olan oyunda, "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler", "Pelinsu" ve "Hastane" isimli üç skeç izleyicilerle buluşacak.

Ekin Karabulut'un yönetmenliğini yaptığı tiyatro oyununun yönetmen yardımcılığını Ahmet Emre Topaloğlu üstlenirken, oyunun rejisinde Gizem Sağaltıcı, Kemal Toprak Özbakır, Senanur Kayalı, Sevgi Güneş, Tahsin Efe Yüksel, Yelda Adaylar yer alacak.

Temaşa Gecesi 2 adlı oyunun senaryosu Ahmet Emre Topaloğlu, Can Birlik, Ekin Karabulut, Kardelen Çilingir, Senanur Kayalı, Tuna Açıkyörük ve Yiğit Kargın tarafından kaleme alındı.

DAÜ Tiyatro Topluluğu’ndan; Ahmet Emre Topaloğlu, Akbar Altay, Ayşe Armağan, Ayşegül Kara, Berke Yörüsün, Can Birlik, Dilara Mirioğlu, Ekin Karabulut, Esma Cihan, Furkan Sırakaya, Gencer Hakan Gencer, Kardelen Çilingir, Lina Sivri, Nihal Kaya, Polat Emence, Özkan Alp İşbiçer, Selin İpek Aknar, Sena Nur Kayalı, Sevgi Güneş, Sude Karakurt, Tuna Açıkyörük, Tuna Tuzcu, Yiğit Kargın, Yiğit Kibar ve Yiğithan Yılmaz ise oyunculuklarıyla tiyatro severlerin karşısına çıkacak.

İlk gösterimi Aralık ayında yoğun bir ilgiyle karşılanan Temaşa Gecesi, ikincisiyle de tiyatro severlere kahkaha dolu bir gece yaşatmayı hedefliyor.