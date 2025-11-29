Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Atatürk Meslek Lisesi arasında yürütülen yaygın eğitim programı kapsamında, Gıda Üretim Teknolojisi Bölümü tarafından Porcini Risotto Atölyesi gerçekleştirildi. Uygulamalı olarak düzenlenen çalışmada, katılımcılara hem temel hem de ileri seviye mutfak teknikleri aktarıldı.

Söz konusu atölye, DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Kardelen Üntaç ile DAÜ Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunu ve Atatürk Meslek Lisesi’nde Turizm Öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Varoğlu’nun rehberliğinde gerçekleştirildi. Uygulama esnasında risottonun ideal kıvamı, doğru stok kullanımı ve porcini mantarının aromasını dengeli biçimde yansıtma teknikleri katılımcılarla paylaşıldı.

Atölyenin sonunda, risottonun farklı konseptlerde nasıl sunulabileceğine ilişkin örnekler gösterildi. Ayrıca, iki farklı fine dining sunum tekniği uygulamalı olarak aktarılarak, aynı reçetenin farklı sunum anlayışlarıyla nasıl yorumlanabileceği ortaya kondu.