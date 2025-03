Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı ile doktora öğrencisi Fetine Bayraktar’ın yürüttüğü "Motivational Factors Shaping Muslim Students’ Decisions to Study Abroad: A Case Study of Northern Cyprus" (Kuzey Kıbrıs'ı Tercih Eden Müslüman Öğrencileri Motive Eden Faktörler) başlıklı çalışma Journal of International Students dergisinin "The Experience of Muslim Students and Scholars in Academic Institutions in the West" (Batı’daki Akademik Kurumlarda Müslüman Öğrenciler ve Akademisyenlerin Deneyimleri) başlıklı sayısında yayınlandı. Çalışmada, Kuzey Kıbrıs'ı tercih eden Müslüman öğrencilerin karar alma süreçlerini etkileyen temel unsurlar ele alındı.

Scopus, ESCI, SJR, ProQuest ve ERIC gibi prestijli dizinlerde taranan söz konusu dergi, uluslararası eğitim alanındaki en önemli akademik yayınlardan biri olarak kabul ediliyor.

Akademik Eğitimin Kalitesi ve Güvenli Bir Ortam Ön Planda

Kuzey Kıbrıs'taki önde gelen iki eğitim kurumundan elde edilen verilerle yürütülen araştırmada, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel deneyimleri ele alındı. Yrd. Doç. Dr. Yorgancı ve Bayraktar tarafından bulunan araştırma bulgularına göre, öğrencilerin Kuzey Kıbrıs’ı tercih etme sebepleri arasında akademik eğitimin kalitesi, yüksek standartta kampüs olanakları, ekonomik uygunluk ile kültürel ve sosyal açıdan güvenli bir ortam sağlanması öne çıktı.

Yrd. Doç. Dr. Yorgancı ve Bayraktar yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bulgular bir kez daha açıkça göstermektedir ki, Kuzey Kıbrıs izole bir ülke olduğu için, diğer ülkelerle olduğu kadar uluslararası etkileşime sahip değildir. Buna paralel olarak, yerel dilin baskın olması ve yarı zamanlı iş fırsatları sınırlı olması öğrencilerin karşılaştığı en temel zorluklar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bulgular, üniversiteler ve politika yapıcılar için uluslararası öğrencilere yönelik stratejilerin geliştirilmesi konusunda önemli çıkarımlar sunmaktadır.

Kuzey Kıbrıs'ta eğitim gören öğrencilerin motivasyonları ile Kuzey Kıbrıs'ta eğitim görmenin sınırlamaları dikkate alındığında, bu araştırma, Kuzey Kıbrıs için doğru bir eğitim turizmi planının başlangıç noktası olmasına yardımcı olabilir. Bu çalışma, üniversiteler ve politika yapıcılar için uluslararası öğrencilere yönelik daha etkili stratejiler geliştirme konusunda önemli çıkarımlar sunmuştur. Aynı zamanda, eğitim turizminin geleceği ve çeşitlilik konularına dair değerli bilgiler sağlamaktadır. Daha fazla bilgi almak veya araştırmaya erişmek için Journal of International Students web sitesini ziyaret edebilirsiniz.