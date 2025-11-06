DAÜ tarafından yapılan yazılılı açıklamada manifestonun yapay zekanın yalnızca bir teknoloji değil, insanlığın düşünme, üretme ve birlikte yaşama biçimini dönüştüren bir güç olduğu anlayışından yola çıkarak hazırlandığı belirtildi.

“Bir üniversiteyi güçlü kılan şeyin, bilgi üretmesi kadar, insanlığın geleceğine yön verecek soruları sormaya cesaret etmesi” olduğu belirtilen manifestoda, DAÜ Yapay Zekâ ve Toplum Hareketi’nin, bu soruları sormaktan korkmayanların ortak vizyonu olduğu kaydedildi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, yapay zekanın bilgiye erişim sorununu ortadan kaldırdığını, asıl meselenin bilgiyi anlamlandırmak, eleştirel düşünmek ve etik biçimde kullanmak olduğunu vurguladı. Kılıç, “Bir üniversiteyi güçlü kılan şey, bilgi üretmesi kadar insanlığın geleceğine yön verecek soruları sormaya cesaret etmesidir. Biz DAÜ olarak bu cesarete sahibiz.” dedi.

Yapay zekânın, yalnızca bir teknoloji değil; insanlığın düşünme, üretme ve birlikte yaşama biçimini yeniden tanımlayan bir dönüşüm gücü olduğu ifade edilen manifestoda, "Bugün bilgiye erişim artık bir sorun değildir, asıl mesele bilgiyi anlamlandırmak, eleştirel düşünmek ve etik biçimde kullanmaktır. Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak biz, bu dönüşümü izleyen değil, yönlendiren bir kurum olmayı hedefliyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, bir üniversiteyi güçlü kılan şey yalnızca bilgi üretmesi değil, insanlığın geleceğine yön verecek soruları sormaya cesaret etmesidir" denildi.

DAÜ'nün iki yıldır düzenlediği Yapay Zeka Zirvesi'nin mühendislik, bilişim ve yenilik odaklı bir platform olarak önemli bir etki yarattığı kaydedilen manifestoda, bu sürecin bir adım öteye taşınarak, DAÜ Yapay Zeka ve Toplum Hareketi” nin başlatılacağı belirtildi. Bu hareketin amacının, yalnızca teknik beceriler kazandırmak değil; insan merkezli, etik ve çok disiplinli bir öğrenme kültürü oluşturmak olduğu belirtilen manisfestoda "Yapay zeka, toplumun her alanına dokunuyor, biz de bu dönüşümün her boyutunu eğitim, sanat, hukuk, ekonomi ve kültür alanlarında yeniden düşünmeyi hedefliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Yapay zekanın veri güvenliği, mahremiyet, insan hakları ve karar alma süreçlerindeki etkilerinin, akademik özgürlük ve toplumsal fayda ilkeleriyle birlikte ele alınacağı kaydedilen manisfestoda sanat, edebiyat ve tasarım gibi alanlarda yapay zekanın yaratıcı potansiyelinin keşfedileceği “insan + yapay zeka” iş birliğiyle estetik üretim biçimlerinin destekleneceği vurgulandı.

"Öğrencilerimizin kent yaşamı, çevre, sağlık ve sosyal hizmetlerde yapay zekâyı kullanarak çözüm üretmeleri teşvik edilecektir. Her DAÜ öğrencisi, yapay zekâyı insanlık yararına kullanan bir değişim elçisi olacaktır" denilen açıklamada, mühendislikten psikolojiye, iletişimden ekonomiye kadar her fakültenin, bu hareketin doğal paydaşı olduğu belirtildi.

"Geleceğin eğitimi, öğretmeni destekleyen, öğrenciyi merkeze alan ve teknolojiyi etik biçimde kullanan bir öğrenme ortaklığı modelidir. Yapay zekâ, öğretmenin yerini almaz; tam tersine, onu güçlendirir. Bu anlayışla, DAÜ’de öğrenci odaklı ve etik temelli yapay zekadestekli öğrenme sistemleri geliştirilecektir." ifadeleri kullanılan manifestoda, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin farklı kültürlerin, disiplinlerin ve fikirlerin bir arada var olduğu benzersiz bir ekosistemdir. 'Birlikte Var Olmak ve Armoni'vizyonumuz doğrultusunda, öğrencilerimizin hem teknolojiyi üretmelerine hem de onu anlamlı biçimde kullanmalarına olanak sağlayacağız." denildi.

Manifestoda, "Bugün bir dönüm noktasındayız. Yapay zeka, yalnızca laboratuvarların değil, insanlığın ortak geleceğinin konusudur. DAÜ olarak bu dönüşümün parçası olmaktan öte, öncüsü olma kararlılığındayız" denilerek tüm öğrenciler, akademisyenleri ve paydaşlar bu dönüşüme katılmaya davet edildi.