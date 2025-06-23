Etkinlikte 19 farklı kurumdan toplam 205 katılımcı yer aldı. En yüksek katılım Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden gerçekleşirken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi de katılımcı kurumlar arasındaydı. Festival, bölgede İngilizce Öğretimi (ELT) alanında düzenlenen en geniş katılımlı akademik organizasyonlardan biri olma özelliğini taşıdı.

Festivalin açılışı DAÜ YDİHO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mutlu Kale tarafından yapılırken, organizasyonun Genel Koordinatörlüğünü YDİHO Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Sallı üstlendi. Etkinlikte, 7 farklı kurumdan 23 konuşmacı tarafından sunulan 14 sunum ve 6 interaktif atölye yer aldı.

Festivalin açılış konuşmasını ise Pearson Kıdemli Öğrenme Danışmanı Steve O’Farrell gerçekleştirdi. “Köprüler Kurmak: Yapay Zekâ Entegrasyonundan Empatiye” başlıklı konuşmasında, yapay zekâ ile insan empatisi arasındaki ilişkiyi irdeleyerek katılımcılara şu soruyu yöneltti: Öğretmenlerin sunduğu, yapay zekanın sunamayacağı şey nedir? O’Farrell’ın konuşması, teknolojik ilerlemeler ile eğitimde vazgeçilmez olan insan dokunuşu arasındaki denge üzerine anlamlı tartışmalar başlattı.

Gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda, yapay zekâ araçlarının konuşma becerilerini geliştirmede kullanımı, teknolojinin öğrenme hedefleriyle uyumlandırılması, sınıflarda psikolojik güven ortamı oluşturulması ve Afrikalı öğrencilerin yükseköğretimdeki kültürel deneyimleri gibi konular ele alındı. Özellikle Duygu Özler’in sunduğu, ELT’de şefkat temelli iletişimin öğretmenlik pratiğine nasıl entegre edilebileceğini anlatan oturum büyük ilgi gördü.

Temelini “aracılık” kavramının oluşturduğu etkinlik, sadece CEFR (Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı) çerçeve belgelerindeki bir terim olarak değil, aynı zamanda öğrencilerin dil, kültür ve duygusal engelleri aşmalarına yardımcı olan etkili bir öğretim yaklaşımı olarak dikkat çekti.

Festivalin kapanışında yapılan konuşmalarda, kurumlar arası iş birliğinin önemi, öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimi ve yeni teknolojilerin eleştirel farkındalık ve empatiyle kullanılmasının gerekliliği vurgulandı.

30. Kuruluş Yıl Dönümü’nü kutlayan Norwich Institute for Language Education (NILE), YDİHO 10. Atölye Çalıştay Festivali’ne verdiği destekle hem yenilikçi hem de şefkat temelli eğitim anlayışını bir kez daha ortaya koydu.