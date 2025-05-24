Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yönetimi, “Doğu Akdeniz Üniversitesi hakkında sosyal medya ve bazı internet mecralarında yayılan, belgesiz, dayanağı olmayan ve tamamen spekülatif içeriklere itibar edilmemesini” istedi.

Gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığına işaret eden DAÜ Yönetimi, Medya Etik Kurulu’na da bu içeriklere karşı tavır almaya çağrısında bulundu.

DAÜ Yönetimi, son günlerde bazı sosyal medya sayfalarında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaparak, iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi ve yöneticilerini hedef alan, “hiçbir somut bilgi veya belgeye dayanmayan, asılsız ve maksatlı içeriklerin” bazı kişi ve gruplar tarafından sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yayıldığına işaret edilerek, üniversitenin kurumsal itibarını zedelemeye yönelik yürütülen bu “dezenformasyon” faaliyetlerinin kabul edilemez boyutlara ulaşdığı kaydedildi.

Açıklamada, “Bu içeriklerin tamamı, kişisel husumet ve çıkar hesapları doğrultusunda, kamuoyunu yanıltma amacıyla kasıtlı olarak servis edilmekte olup, gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır” denildi.

DAÜ Yönetimi imzasıyla yapılan açıklama şöyle devam etti:

"Her ne kadar bu asılsız ve yalan yayınlar doğrudan Rektörlüğü hedef alıyor gibi görünse de esasen Doğu Akdeniz Üniversitesi kurumsal olarak hedef alınmakta; üniversite yönetimi üzerinden, üniversitenin tamamı itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu durum yalnızca yönetimi değil; akademik ve idari personelinden öğrencilerine kadar tüm üniversite topluluğunu ve kurumun uluslararası saygınlığını doğrudan etkileyen ciddi bir saldırıdır. Doğu Akdeniz Üniversitesi, kurumsal yapısını şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukuka bağlılık ilkeleri üzerine inşa etmiştir. Üniversitemizin tüm faaliyetleri yasal denetim mekanizmalarına açık şekilde yürütülmekte; ilgili birim ve makamlarca düzenli olarak denetlenmektedir. Buna rağmen yürütülen bu karalama kampanyaları, kötü niyetli bazı çevrelerin kurumumuzu hedef alarak kamuoyunda olumsuz bir algı yaratma çabasından ibarettir”