DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, SCI 111 [Exploration of Universe (Evrenin Keşfi)] dersi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, "Gezegen Geçidi" gözlemlendi.

Yaklaşık 200 öğrenci ve uzaya meraklı vatandaşların katıldığı etkinlikte, DAÜ Fizik Bölümü envanterinde bulunan teleskoplar kullanılarak gezegenlerin dizilimi gözlemlendi.

DAÜ teleskopları ile Mars, Uranüs, Jüpiter ve Satürn, Jüpiter ve uyduları izlenirken, katılımcılar, 175 yılda bir gerçekleşen bu nadir astronomik olayı deneyimleme fırsatı buldu.





