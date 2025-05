DAÜ Turizm Fakültesi Binası önünde gerçekleşen fuar, turizm sektörüne ilgi duyan öğrenciler ile sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Fuar kapsamında çok sayıda otel zinciri, seyahat acentesi ve havacılık firması stant açarak öğrencilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Katılımcı firmaların insan kaynakları yetkilileri, öğrencilere staj ve iş olanakları hakkında bilgi verirken, özgeçmiş toplama ve ön görüşmeler yapma fırsatı da sundu.

Öğrenciler açısından kariyer planlaması ve sektörle doğrudan temas kurma açısından önemli bir platform sunan fuar, aynı zamanda akademi ile sektör arasındaki iş birliğini güçlendirme amacıyla da dikkat çekti. Etkinlikte birçok akademisyen ile sektör profesyoneli bir araya gelerek ortak projeler ve gelecekteki iş birliklerine dair görüş alışverişinde bulundu.

Yoğun katılımın gözlendiği fuar, öğrencilerin mesleki yönelimlerini netleştirmelerine katkı sağlarken, turizm sektöründeki güncel dinamikleri de yakından tanımalarına olanak sundu.

Toplam 30 Katılımcı Yer Aldı

Fuar kapsamında, turizm ve konaklama sektörünün önde gelen temsilcileri öğrencilerle bir araya geldi. Toplam 30 katılımcının yer aldığı etkinlikte, Limak Cyprus Deluxe Hotel, Elexus Hotel Resort, Concorde Luxury Resort, Kaya Artemis Resort, The Arkın Colony, Arkın Palm Beach Hotel, Arkın Karpaz Gate Marina, Salamis Bay Conti Hotel, Lord’s Palace Hotel, Merit Hotels International, Grand Pasha Hotel Lefkoşa, Cratos Premium Hotel, Grand Sapphire Resort Hotel ve Ceasar Projects gibi önemli otel ve tatil köyleri öğrencilerle buluştu. Bunun yanı sıra Döveç Group, Akol Group, Pegasus Airlines, Puzzle Travel gibi sektörün farklı alanlarında faaliyet gösteren firmalar da fuarda stant açarak öğrencilere staj ve iş olanakları sundu. Caddem Inn Hotel, The Hunger, Big Chefs, La Terrezza Hotel, Cortado Espresso Bar, Roots Cafe and Bar, Azulik, Loof, Güven Orduevi Müdürlüğü, Oza Kahve ve Petek Pastanesi gibi gastronomi ve hizmet sektöründen birçok marka da etkinliğe katılarak öğrencilerle birebir temas kurma imkânı yakaladı. Bu geniş katılım, fuarın hem sektörel çeşitliliğini hem de öğrencilere sunduğu kariyer fırsatlarının kapsamını gözler önüne serdi.