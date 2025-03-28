“Osman Çetintaş Akademik Mirası: Spor, Bilim, Strateji” başlıklı etkinlik, 27 Mart 2025 Perşembe günü, saat 11.00’de, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Şampiyon Melekler Amfisi’nde gerçekleştirildi.

Dünyaca tanınan voleybol antrenörü Giovanni Guidetti’nin konuklar arasında yer aldığı söz konusu etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Gazimağusa Belediye Başkanı (GMB) Dr. Süleyman Uluçay, KKTC Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Prof. Dr. Ali Öztüren, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ile Çetintaş Ailesi, fakülte öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Osman Çetintaş’ın Adını Akademik Mirasa Dönüştürmek İçin Toplandık”

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, etkinlikte yaptığı konuşmada bir akademisyen değil, bir aile ferdi olarak katılımcılara hitap ettiğini aktararak, “Bugün burada sadece bir akademisyeni ya da antrenörü değil, çok sevdiğimiz bir kişiyi anmak için toplandık."dedi. Osman Çetintaş’la ilgili duygularını paylaşan Prof. Dr. Malkoç, Çetintaş’ın sportif ve akademik başarılarına değinerek gençlere örnek bir karakter olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Malkoç, Çetintaş’ın yalnızca başarılarıyla değil, insanlığıyla da ön planda olduğunu dile getirerek, Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Melekleri de andı. Prof. Dr. Malkoç, "Bugün burada Osman Çetintaş’ın adını akademik mirasa dönüştürmek için toplandık. Çetintaş’ın hayallerine, umutlarına ve değerlerine sahip çıkacağız" ifadeleriyle etkinliğin anlam ve önemini aktardı.

“Osman Çetintaş ve Şampiyon Melekler Unutulmayacak”

GMB Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, gerçekleştirdiği konuşmada Gazimağusa bölgesinin voleybol ile ön plana çıktığını belirterek, 1960’lı yıllardan itibaren akla gelen başarılı takımların Gazimağusa’da olduğunu ifade etti. Depremle ilgili de paylaşımlarda bulunan Dr. Uluçay, depremin ciddiyetini “Savaş olsa bu kadar olmazdı” sözleriyle dile getirerek, halkın deprem sırasında gösterdiği desteği asla unutmayacaklarını vurguladı. Zor zamanları kültür, sanat ve spor aktiviteleriyle aşmaya çalıştıklarını belirten Dr. Uluçay, Osman Çetintaş ve Şampiyon Meleklerin unutulmayacağının altını çizerek, millet olarak birlik ve beraberlik içinde aynı duyguları paylaşmanın çok değerli olduğunu söyledi. Dr. Uluçay, ayrıca, etkinliğin gerçekleştirildiği salona "Şampiyon Melekler" adını vererek, gösterdikleri vefa için DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne teşekkür etti.

“Bilimde, Sporda, Stratejide, Adalet Arayışında Bize Yol Gösteren Bir Işık"

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, bugünün Ozi’yi ve şampiyon melekleri anma ve direnişi ayakta tutma günü olduğunu belirtti. Osman Çetintaş’ı "Ozi" olarak tanımlayan Karakaya, Çetintaş’ın zafer, azim ve zekayla anılan bir şampiyon olduğunu belirterek, Çetintaş’ın sahada olduğu kadar hayatta da strateji bilen, zekasını ve bilgisini cesaretle harmanlayan gerçek bir lider olduğunu ifade etti. Karakaya, "Onun mirası, voleybolun ötesinde bilimde, sporda, stratejide ve adalet arayışında bize yol gösteren bir ışık" ifadesiyle Çetintaş’ın önemli bir değer olduğunu vurguladı. Ozi ve öğrencilerinin hayalleriyle birlikte bir enkazın altında kaldığını belirten Karakaya, "Onlar bize sadece bir spor ve akademik miras bırakmadılar; onur, cesaret ve mücadele ruhu da bıraktılar. Biz de bu ruhla, bilim ışığıyla, sporun disiplini ve adaletin gücüyle onların hayallerini tamamlayacağız" diyerek sözlerini sonlandırdı.

“Çetintaş Hem Akademik Hem De Sportif Alanda Önemli Bir Miras Bırakmış”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, gerçekleştirdiği konuşmada etkinliğin bir akademik buluşma olmanın ötesinde, 2023 Kahramanmaraş depreminde Şampiyon Melekler Takımı ile hayatını kaybeden, çok sevilen spor hocası ve genç bir lider olan Osman Çetintaş’ı anma ve onun mirasını yaşatma amacını taşıdığını ifade etti. Prof. Dr. Kılıç, “Osman Çetintaş hem akademik hem de sportif alanda önemli bir miras bırakmış, sadece başarılarıyla değil, insanlığıyla da örnek olmuştur.” sözleriyle, Osman Çetintaş’ın ne kadar önemli bir kişilik olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, Çetintaş’ın mirasının sporun ötesine geçerek bilimde, adalet arayışında ve stratejide ilham vermeye devam edeceğini belirtti. Osman Çetintaş ve Şampiyon Melekler’i sevgiyle andığını belirten Prof. Dr. Kılıç, onların mirasını yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

“Osman Çetintaş ve Spora Gönül Vermiş Bireyleri Yaşatmak Hepimizin Ortak Görevi”

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise konuşmasında, Şampiyon Meleklerin anısını ve Osman Çetintaş’ın hislerini yaşatan bu anlamlı etkinlikte olmaktan onur duyduğunu belirterek, Osman Çetintaş’ın eğitim geçmişi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Şanlıdağ, Çetintaş’ın akademik ve spora olan bağlılığının, DAÜ, YDÜ ve İYTE’yi buluşturan ortak bir payda olduğunu aktardı. Bugün bu üç üniversitenin bir araya gelmesinin, akademik iş birliklerinin ötesinde toplumsal değerleri güçlendiren birlikteliğin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti. “Spor yalnızca kazanmak veya kaybetmekten ibaret değildir; spor dayanışmadır, dostluktur ve insanları bir araya getiren en güçlü bağlardan birisidir.” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Şanlıdağ, Osman Çetintaş ve onun gibi spora gönül vermiş bireyleri yaşatmanın hepimizin ortak görevi olduğunu ifade etti.

“Akılla, Eğitim ve Bilimle Doğal Felaketlerden Korunmak Mümkün”

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise göndermiş olduğu video mesajında davet için teşekkür ederek, Osman Çetintaş’ın İYTE kadın ve erkek voleybol takımlarına olan katkılarından bahsetti. Deprem felaketine de değinen Prof. Dr. Baran, üniversite olarak bu felakette 6 öğrencilerini kaybettiklerini ve kampüslerinde öğrenciler için bir anıt oluşturduklarını belirtti. Akılla, eğitim ve bilimle doğal felaketlerden korunmanın mümkün olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Baran, Osman Çetintaş ve Şampiyon Melekler’in kaybının derin bir yaraya yol açtığını ifade ederek programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Açılış konuşmalarının ardından Osman Çetintaş’ın özgeçmişi, kız kardeşi Seran Çetintaş tarafından paylaşılarak, Çetintaş’ın hayatından kesitler sunan kısa bir video gösterimi yapıldı. Programın devamında düzenlenen oturumlarda, alanında uzman konuşmacılar sporun akademik ve stratejik yönlerini değerlendirip bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.

Spor, eğitim ve liderlik konularının ele alındığı ve moderatörlüğünü Prof. Dr. Uğur Dağlı ve Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu’nun yaptığı ilk oturumda, 2017 – 2022 yılları arasında Türkiye Kadınlar Voleybol Milli Takımı Baş Antrenörlüğü de yapmış olan, Vakıfbank Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı Baş Antrenörü Giovanni Guidetti, Spor Bilimleri Uzmanı Prof. Dr. H. Ulaş Yavuz ve Aydınlık Gazetesi Yazarı, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek konuşmacı olarak yer aldı. Osman Çetintaş’ın sporcu kişiliği ve karakteri hakkında bilgilerin verildiği, aldığı eğitimlerin sporculuk kimliğine nasıl yansıdığının aktarıldığı, voleybol şehri olarak bilinen Gazimağusa’ya ve voleybola olan katkılarının vurgulandığı söz konusu oturumda üç değerli konuşmacı ise spor camiasına yönelik tecrübelerini, eğitim ve liderlik konularını kendi kariyerlerinden yola çıkarak katılımcılarla paylaştılar.

Giovanni Guidetti’den Vefa Dolu Katılım

Etkinliğin en dikkat çekici katılımcılarından biri olan, 2017–2022 yılları arasında Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı Baş Antrenörlüğü görevini üstlenmiş ve halen Vakıfbank Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı’nın başında bulunan Giovanni Guidetti, Osman Çetintaş’ın anısını yaşatmak için DAÜ’deydi. Guidetti, hem spor hem de liderlik alanında verdiği mesajlarla etkinliğe damgasını vurdu. Sporun akademik ve stratejik yönlerini değerlendiren Guidetti, liderliğin özünde çok çalışmak, azim ve disiplin olduğunu vurguladı.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un üstlendiği ikinci oturumda ise Osman Çetintaş’ın yakın çevresi tarafından onunla ilgili duygu ve düşünceleri paylaşılarak, Çetintaş’ın akademik ve spor alanındaki katkıları, kişiliği ve bıraktığı izler duygusal anlarla anıldı.

Etkinlik sonunda Prof. Dr. Kılıç ve Prof. Dr. Şanlıdağ tarafından katkılarından dolayı, Guidetti’ye, Prof. Dr. H. Yavuz’a ve Eskigülek’e teşekkür plaketi takdim edilirken, Guidetti tarafından Osman Çetintaş’ın ailesine anı plaketi takdim edildi.