Sağlık Bilimleri Fakültesi C Blok önünde düzenlenen anlamlı törende, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerin isimleri ağaçlara verildi. Tören kapsamında, 35 Şampiyon Meleğin anısını yaşatmak amacıyla 35 fidan toprakla buluşturuldu.

Söz konusu törene, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkan Vekili Halil İbrahim Orun, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, DAÜ Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sevinç Taştan’ın yanı sıra DAÜ Rektörlük Koordinatörleri ve akademik ile yönetsel personel katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sevinç Taştan, bu koruluğun 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden 35 Şampiyon Melek’in anısını yaşatmak amacıyla oluşturulduğunu ifade etti. “Bugün burada 35 zeytin ağacı dikeceğiz.” diyen Prof. Dr. Taştan, “Bu ağaçlar yalnızca birer bitki değil; kaybettiğimiz canların yaşam sevincini, umudunu ve hayata bıraktıkları derin izleri temsil edecek.” dedi. Prof. Dr. Taştan, bu koruluğun, aynı zamanda Şampiyon Meleklerin bizlere bıraktığı birlikteliğin ve dayanışmanın iyileştirici gücünü yansıtacağını vurguladı.

Ardından söz alan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, fakültenin çok anlamlı bir etkinliği için bir araya gelindiğini belirterek, “Fakültemiz yalnızca eğitim odaklı bir kurum olmadığını, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle bir kez daha ortaya koymuştur. Bugün burada, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden 35 Şampiyon Melekimizin anısını yaşatmak ve onlara olan vefa borcumuzu göstermek için bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz, bu anlamlı günde bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe konuşmasında, organizasyon için Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne ve Hemşirelik Bölümü’ne teşekkür ederek şunları söyledi: “Bazı şeyleri konuşurken, ifade ederken yürekten konuşursunuz ama yine de kabullenemezsiniz. 6 Şubat depremi de o günlerden biri. Hâlâ kabullenemediğimiz bir acı. Şampiyon Meleklerimizi rahmetle anıyor, kıymetli aileleriyle acılarını yürekten paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Bu tür anlamlı etkinliklerin, onların anılarını yaşatmaya katkı sağlamasını diliyorum. Aynı zamanda Şampiyon Melekler adına yürütülen yasal sürecin de bu anıyı yaşatma yönünde destekleyici olmasını temenni ediyorum.”

DAÜ VYK Başkan Vekili Halil İbrahim Orun ise konuşmasında, “Sevgili gençler, bugün sizlere hitap etmek istiyorum. Her şeyden önce en kıymetli değer vefadır. Kıbrıs Türk halkını milli mücadele döneminde ayakta tutan en önemli güç, milli birlik, mücadele ruhu ve dayanışmadır. Bugün, Şampiyon Meleklerimizin anısına gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, sizlerin sergilediği bir vefa örneğidir. Bu vesileyle hepinize teşekkür ediyor, Şampiyon Meleklerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Etkinlik, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden 35 Şampiyon Melek anısına katılımcılar tarafından zeytin fidanlarının dikilmesi ve her fidana Şampiyon Meleklerin isimlerinin verilmesiyle sona erdi.